Maltempo, Mazzetti (FI): "Si faccia seria analisi su costosi consorzi di bonifica"

"Siamo punto e a capo, come un anno fa ma dopo aver sprecato un anno di tempo in cui l'attuale commissario regionale, insieme ai costosi consorzi di bonifica, avrebbe dovuto pianificare nuove opere di contrasto e contenimento del rischio idrogeologico, oltre alla manutenzione". Questo l'attacco di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI. "I concittadini sono di nuovo sott'acqua, con nuovi danni; eppure, il salasso c'è stato anche questo anno e i consorzi di bonifica, più dei poltronifici che degli enti per la cura del territorio, hanno incassato. Sembra che la logica dietro questi consorzi sia più quella di spazzolare risorse dai corpi produttivi e operosi della nostra società per dare stipendi più che fare interventi concreti sui corsi d'acqua". "Sono convinta che occorra una seria revisione di compiti e funzioni dei consorzi, perché alle tasse – incalza l'esponente FI – devono corrispondere servizi. E ora non è così". Come Intergruppo parlamentare 'Progetto Italia', "stiamo, comunque, lavorando anche a questo tema, affrontandolo sia negli aspetti tecnici sia normativi". "Un giorno, magari, auspico che la sinistra, che tanto blatera di decrescita, emissioni zero e zero consumo di suolo, ci spieghi perché ha voluto la cementificazione della Piana", conclude Mazzetti.