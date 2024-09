Maltempo, nella notte albero cade a Barberino Val d’Elsa

Una pianta ad alto fusto è caduta nel comune di Barberino Val d’Elsa, in Via Strada della Chiara, a seguito dell'ondata di maltempo che ha investito il territorio. L'albero è caduto sulla sede stradale e si è reso necessario l'intervento della gru coinvolgendo dei cavi Enel. Sul posto anche il personale di Enel.

Non si segnalano particolari criticità nella notte.

Nella notte appena trascorsa è stato potenziato il dispositivo di soccorso con personale ordinario e personale sommozzatore e del soccorso fluviale.

18 sono gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando di Firenze.