Maltempo, Pecchianti (FdI): "Sindaca Donnini mantenga promesse su manutenzioni"

Riceviamo e pubblichaimo la nota firmata da Vittorio Picchianti capogruppo Fratelli d'Italia presso il Consiglio comunale di Fucecchio e Simone Testai capogruppo Forza Italia presso il Consiglio comunale di Fucecchio in merito all'ondata di maltempo di ieri che si è abbattuta anche su Fucecchio:

La sera di domenica 8 settembre abbiamo tutti temuto il peggio nel ricordo di ciò che era successo lo scorso novembre quando centinaia di nostri concittadini si sono trovati a dover contrastare acqua e fango in seguito alle piogge torrenziali della giornata. A più di 10 mesi di distanza ci troviamo in una situazione simile con la consapevolezza che la stagione autunnale potrebbe ripresentare simili criticità. Ci duole dover constatare che nonostante questa debba essere l'attività ordinaria di qualsiasi amministrazione e nonostante le promesse di un piano manutentivo nei primi 100 giorni di amministrazione, nulla è stato fatto dall'amministrazione Donnini che su certi argomenti sta, purtroppo, mantenendo lo stesso immobilismo della precedente della quale rappresenta, non a caso, la perfetta continuità.

Pulizia delle strade, dei tombini, dei fossi: poche, ma importanti attenzioni avrebbero certamente, se non evitato, almeno mitigato i disagi che si sono avuti anche domenica sera. In campagna elettorale quello della manutenzione appariva più un tema in cui il centrosinistra, che stava dispensando soluzioni a problemi da loro stessi causati, inseguiva noi che abbiamo sempre puntualmente indicato criticità e offerto proposte. Presenteremo una interrogazione per capire l'effettivo stato di manutenzione delle fognature e proporremo una mozione che impegni l'amministrazione a fattive opere di buonsenso: un piano di manutenzione straordinaria che tenga conto delle infrastrutture, ma anche del verde e soprattutto degli alberi per poter prevenire ciò che successo nel parcheggio auditorium adiacente a Casa Banti con un albero che si è abbattuto su alcune macchine in sosta creando, casualmente, soltanto danni a cose e non a persone. Di fonte ad eventi atmosferici eccezionali ed ormai solo in parte prevedibili dovremo sempre più adattarci, ma politica e gli amministratori devono fare la loro parte.

Vittorio Picchianti

Capogruppo Fratelli d'Italia presso il Consiglio comunale di Fucecchio

Simone Testai

Capogruppo Forza Italia presso il Consiglio comunale di Fucecchio