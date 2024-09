Maltempo Toscana: in 12 ore caduti fino a 150 mm di pioggia, più della media dell'intero mese

In 12 ore sarebbero caduti fino a 150 mm di pioggia, un valore superiore a quello che normalmente si registra nell'intero mese di settembre: la media mensile infatti delle precipitazioni a settembre è di 75 mm a Firenze, 86 mm a Prato e 99 mm a Pistoia. Sono i dati forniti dal presidente della regione Eugenio Giani sull'ondata di maltempo che ieri ha colpito la Toscana.

Il presidente ha anche voluto ringraziare l'interamacchina dei soccorsi: "Oltre 300 operatori, volontari e mezzi del nostro sistema di Protezione Civile della Toscana sono impegnati senza sosta per affrontare l'emergenza maltempo in Toscana, insieme a Vigili del Fuoco, personale degli enti locali e Forze di Polizia. Un immenso grazie di cuore a ciascuno di voi a nome della Toscana per il vostro straordinario impegno!"