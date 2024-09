Maltempo, a Vinci caduti due pini: subito rimossi

Dopo le criticità causate dal maltempo di ieri, domenica 8 settembre 2024, il territorio del Comune di Vinci è tenuto sotto controllo, così come la situazione di alcune zone particolarmente colpite dalle piogge di ieri.

Via di San Pantaleo è stata chiusa intorno alle 19 di domenica 8 settembre e riaperta verso la mezzanotte. Il tratto chiuso è stato quello che costeggia il torrente Vincio, che ha superato il livello di guardia.

Dei pini sono caduti, uno in Via Pistoiese, l'altro in Via Pietramarina, a Sovigliana, senza arrecare danni a persone o cose. Gli alberi sono stati rimossi e la viabilità ripristinata.

"Voglio ringraziare gli operai e i tecnici del Comune, i volontari della Vab di Vinci e gli addetti della Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa - ha tenuto a precisare Daniele Vanni, sindaco di Vinci - che sono intervenuti puntualmente e in maniera tempestiva laddove ce n'era bisogno. Stiamo verificando la situazione su tutto il territorio comunale e valutando le segnalazioni con lo scopo di prevenire eventuali disagi futuri".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa