Oltre 260 persone alla cena sociale a Montespertoli

La comunità di Montespertoli ha dimostrato ancora una volta un cuore grande e una forte sensibilità verso le persone più fragili. La Cena Sociale organizzata dal Comitato di Solidarietà per la Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia, tenutasi mercoledì 4 settembre al Parco Urbano, ha registrato un successo oltre ogni aspettativa con una partecipazione di oltre 260 persone.

La serata, all'insegna della solidarietà e del divertimento, ha visto riunirsi cittadini di ogni età per sostenere un’iniziativa che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita degli ospiti della struttura. La presenza delle Autorità civili ha ulteriormente sottolineato l'importanza di questo evento per la comunità.

"Siamo commossi e grati per la straordinaria partecipazione alla nostra Cena Sociale. La presenza di così tante persone è la testimonianza più bella dell'affetto che la comunità nutre verso i nostri ospiti. Il ricavato di questa serata ci permetterà di organizzare numerose attività e iniziative per rendere ancora più piacevoli e stimolanti le loro giornate, nonché di acquistare nuovi arredi e attrezzature per rendere la struttura sempre più accogliente e funzionale." dichiara il Comitato. "Il Comitato desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: i volontari che si sono dedicati con passione, il personale della Casa di Riposo per la professionalità e la disponibilità, i cuochi che si sono occupati della preparazione della cena, i donatori che hanno sostenuto l'iniziativa e, naturalmente, tutti i partecipanti che hanno scelto di trascorrere una serata all'insegna della solidarietà."