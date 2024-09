'Poggibonsi di Gusto', nelle piazze del centro street e finger food e tanti vini da degustare

Le piazze di Poggibonsi si aprono il 15 settembre ad un trionfo di street food e finger food, con tanti vini da degustare. Quaranta postazioni in cui assaggiare le prelibatezze in formato “da passeggio” proposte dagli chef presenti, accompagnandole con i vini delle più famose cantine del territorio (e non solo).

Si chiama “Poggibonsi di Gusto” ed è l'edizione zero della nuova manifestazione che Via Maestra Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, ha voluto realizzare per celebrare le eccellenze enogastronomiche che la Valdelsa può offrire.

La manifestazione è stata organizzata con Fondazione Elsa, Confcommercio, Confesercenti, Fisar Siena Valdelsa e con la collaborazione di Gnam Art Food Music. Oggi, 9 settembre, la presentazione in conferenza stampa alla presenza della sindaca Susanna Cenni e dell’assessorea allo sviluppo economico Lisa Valiani, di Laura Martelli, presidente associazione Via Maestra, di Marco Rossi, presidente di Confesercenti Poggibonsi, Fabio Cambi, delegato per Poggibonsi di Confcommercio, David Taddei, direttore di Fondazione Elsa, Vittorio Niccolini per la Fisar Siena Valdelsa, Francesco Mezzetti, responsabile Gnam Art Food Music.

“Un evento che testimonia la grande vivacità della nostra città – ha sottolineato Cenni – e che coinvolge aspetti che hanno una forte attinenza con il nostro territorio, cibo e vino. Un ringraziamento a via Maestra, a tutti gli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito a creare una per manifestazione bella, che mette in relazione produzioni enogastronomiche, competenze, identità con gli spazi della nostra città”.

E’ stata Laura Martelli ad entrare nel dettaglio. “Un evento che non avremmo potuto costruire senza la collaborazione di numerosi soggetti che ci hanno supportato in questa esperienza nuova. Una manifestazione che sulla carta ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso del calendario annuale di Via Maestra. Grazie come sempre per il sostegno dell’amministrazione, a Confcommercio e Confesercenti”. Ai ringraziamenti si è unita Lisa Valiani che ha sottolineato la capacità dell’evento di valorizzare le eccellenze del territorio.

“Poggibonsi di gusto” si svilupperà nelle piazze del centro storico – piazza Rosselli, piazza Cavour, piazza Matteotti e piazza Berlinguer (area pedonale) - durante l’intera giornata di domenica 15 settembre. Oltre 25 gli chef presenti, fra cui nomi noti nel mondo della ristorazione come Filippo Saporito della Leggenda dei Frati o Alice e Gaetano Trovato della Bis Osteria, realtà locali importanti come Alcide o Michele Targi de La Galleria o emergenti come Filippo Fontanelli e Tristano Trovò di Osteria 23. Ad accompagnare i tanti piatti da degustare, prelibatezze della tradizione ma anche proposte innovative, ci saranno i vini delle nostre Doc e Docg più famose (Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano), molte bollicine, un gemellaggio con i vini sardi e una incursione in Maremma. Sono circa 15 le cantine presenti fra cui Melini, un pilastro della storia vinicola poggibonsese, ma anche Rocca delle Macie, Castello della Paneretta fino ad arrivare a Colle Massari, sponsor ufficiale di Alinghi, una delle imbarcazioni partecipanti all’American Cup.

Madrina della giornata Simona Geri, wine blogger e giurata al Merano Wine Festival che proporrà degustazioni guidate su vini selezionati nei locali del Caffè del Teatro, come ha spiegato David Taddei.

Come funziona “Poggibonsi di Gusto”. Domenica 15 settembre a partire dalle 11 si apriranno le casse per la vendita dei ticket. Le casse saranno presenti in piazza Cavour, piazza Berlinguer e piazza Matteotti. I ticket permetteranno di degustare cibo e vino in tutti gli stand e attraverso diverse formule e combinazioni. A completare la manifestazione punti musica per rendere la giornata ancora più piacevole e divertente.

Sponsor della manifestazione sono RCR Colle Val d'elsa, Pampaloni e Conti, Lady Enologica di Alessandra Ticci, Mezzetti Cristallerie.

La conferenza è terminata con un brindisi che ha visto protagonista il bicchiere dedicato a "Poggibonsi di Gusto" appositamente creato da RCR.



Cantine e vinerie

Cesani

Al Canto Divino vinoteca

Il Palagione

Poderi Melini

Fattoria di Cinciano

Guidi 1929

Castello della Paneretta

Colle Massari

Rocca della Macie

Az. agricola La Croce F.ll Zari

Casa Tognetti

Az. agricola Tofanari

Az. agricola Montefioralle

L’Ombelico del Mondo di Montisi

Ristoranti, pasticcerie, chef

Innocenti Wines

Opera Waiting 100% Nature

I’ Covo

Ass. culturale La Ginestra

La Pergola di Radicondoli

San Martino 26

Osteria 1126

OKA – cucina, vini e caffè

La Sosta del Cavaliere

La Galleria

La Leggenda dei Frati

L’Ombelico del Mondo di Montisi

Terra di Siena

Osteria Ventitrè

Il Tennis

Gelateria Dondoli

Alcide

Renieri

Passo dopo Passo Osteria

BIS Osteria

Casa Tognetti

Chef Mirco Passini

Vineria la Dama Juana

Jolly bar pasticceria

Il Frantoio

Ristomacelleria del Borgaccio