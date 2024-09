Ripartono a Empoli i corsi di teatro di Mattia Fornabaio

Ripartono a Empoli i corsi di teatro a cura di Mattia Fornabaio, attore diplomato presso l'Accademia Teatrale di Firenze. Un corso di teatro può servire a molte cose: a migliorare l'autostima, a sconfiggere la timidezza, a esprimere le proprie emozioni, ad ascoltare e ascoltarsi, a tirare fuori la propria creatività... e a molto altro ancora. Attraverso esercizi di training (corpo e voce), giochi di gruppo, improvvisazione, rilassamento corporeo, e grazie ai nostri strumenti espressivi, andremo a scoprire noi stessi e ad iniziare un meraviglioso percorso di coscienza e di conoscenza. Ed infine, perché no, impareremo anche a recitare e ad andare in scena. Corsi di teatro per adulti, ragazzi, bambini e per la terza età, possibilità di seguire workshop di scrittura creativa, lettura scenica, studio del monologo, dizione, public speaking e presenza scenica per cantanti. Dove: presso la Scuola Move di Empoli, la scuola Zephyr di Sovigliana e la sede Auser di Empoli. Per maggiori informazioni: 329 8574777 (anche tramite messaggio WhatsApp). A cura dell'Associazione Ilaria e Mattia Presentano.

Fonte: Ufficio stampa