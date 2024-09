Ruba in un ristorante, la polizia lo trova nascosto nella cantina: aveva rubato 5 chili di cioccolato

Ieri sera, poco dopo le 22.30, è scattato l'allarme in un ristorante di via Montebello a Firenze, facendo intervenire prontamente la polizia. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la saracinesca danneggiata e la porta d'ingresso socchiusa, con una bicicletta appoggiata al muro fuori dal locale. All'interno, gli agenti hanno notato armadietti rovistati e vestiti sparsi sul pavimento, ma inizialmente non c'era segno di nessuno.

Continuando le ricerche, gli agenti hanno trovato un uomo nascosto in una cantina del locale. Si trattava di un cittadino tunisino di 34 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine. Durante la perquisizione, sono stati trovati nel suo zaino un taglierino e uno spray al peperoncino. Poco distante, la polizia ha recuperato un altro zaino contenente oltre 5 chili di cioccolato diviso in tre pacchi, che il titolare del ristorante ha successivamente riconosciuto come rubato dal locale.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e comparirà oggi davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Tuttavia, la sua colpevolezza e le accuse a suo carico saranno valutate nel corso del processo, e al momento è presunto innocente.