Sigfrido Ranucci a Fucecchio ospite speciale della Fondazione Montanelli Bassi

Il giornalista d’inchiesta e conduttore di Report, programma televisivo che ha fatto la storia nel giornalismo investigativo in Italia, inaugurerà la III edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e nuovi media della Fondazione Montanelli Bassi ETS in un incontro aperto alla cittadinanza che per l’occasione sarà accolto presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio.

Con la scelta di Ranucci quale ospite speciale, la Fondazione Montanelli Bassi intende sottolineare l’importanza del giornalismo investigativo e d’inchiesta, strumento fondamentale per la tenuta stessa delle istituzioni democratiche, ed esprimere il proprio sostegno ad un genere di giornalismo sempre più oggetto di ingerenze e di intimidazioni.

La Winter School si svolgerà per i quattro week end consecutivi di ottobre, da sabato 05 a domenica 27, a Fucecchio, presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi ETS, in totale gratuità grazie al finanziamento di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e al contributo di Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e il sostegno della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana. La partecipazione è aperta ad un numero limitato di candidati che siano studenti universitari o in possesso di laurea, selezionati sulla base dei curricula e della motivazione.

Info e iscrizioni disponibili all’indirizzo:

https://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=666

L’incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci si terrà nell'ambito dell'inaugurazione della Winter School, sabato 5 ottobre a partire dalle ore 16,00 presso il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio in Piazza Giuseppe Montanelli. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione inviando una e-mail a info@fondazionemontanelli.it