Va in pensione Riccardo Gambini, ex dirigente comunale

Ventun'anni passati al lavoro per la comunità empolese, la gran parte dei quali con incarico da Dirigente. Oggi però è stato il momento della festa per Riccardo Gambini, assieme a vecchi e nuovi colleghi del Comune di Empoli, oltre agli amministratori attuali e delle giunte che ha conosciuto.

Pisano d'origine, Gambini è entrato al lavoro a Empoli durante l'ultimo mandato di Vittorio Bugli. "Contavo di rimanere poco tempo" racconta Gambini nella festa di addio tenuta oggi al Chiostro degli Agostiniani. Invece ha lavorato per i 10 anni della sindaca Luciana Cappelli, per gli altri 10 di Brenda Barnini e per i primissimi mesi dell'attuale amministrazione guidata da Alessio Mantellassi. Dopo essere stato dirigente nel corso degli anni nel settore Servizi alla Persona, con deleghe anche al Personale, all'Ambiente e ai Servizi Cimiteriali. Per questi ultimi anni ha lavorato nello staff del sindaco con particolare focus su scuola e giovani. Il 30 agosto è stato il suo ultimo giorno di lavoro, con il saluto ufficiale del sindaco Alessio Mantellassi, quest'oggi invece l'arrivederci ai colleghi di una vita.

"Riccardo Gambini ha avuto un ruolo essenziale nella nostra amministrazione, con responsabilità importanti nel corso degli anni. Ora che è giunto il momento dei saluti agli uffici di via Del Papa, non posso che augurargli tutto il bene per questa 'seconda' vita", commenta il primo cittadino.