Ventesima edizione del concerto per la Santa Croce

Era il 13 settembre del 2005 con il parroco Don Livio Costagli, con l’assessore alla cultura Pozzolini Alberto coloro che si esibirono nel primo concerto per la santa croce protagonista furono la corale Balducci di San Miniato.

Sono passati vent’anni e si sono succeduti molti altri artisti musicisti:

Accademia musicale di Scandicci, Accademia musicale di Pontedera, Matteo Venturini organista, Alessandro Perpich violinista, Daniele Malvisi sassofonista, Serena Moroni violinista, Erica Capanni violista, Alessandro Marino, Fabrizio Mocata, Roberto Prosseda pianisti, Riccardo Bagnoli chitarrista, Ulivieri Anna flautista, Fabio Crescente, GianMarco Scaglia contrabbassista, Mauro Carpi, Brad Burns violinisti, Duo Blanco Sinacori chitarristi;

e cantanti:

Coro piccolo melograno di Firenze, Carlotta Ruta, Soprano Marcella Gozzi, soprano AnnaMaria dalla Marca, soprano Marialuigia Borsi e il tenore Fabio Armiliato.

Non è stato facile realizzare un evento il 13 settembre che spesso cadeva in giorni lavorativi e ne rappresentava un handicap così come il budget a nostra disposizione e la tipologia di evento che veniva offerto, qualcosa di non usuale e non ricercato dai più, un vero e proprio prodotto di nicchia.

Nonostante tutto negli anni abbiamo visto crescere il numero dei partecipanti verosimilmente per la bravura dei musicisti e del livello qualitativo raggiunto dal concerto.

Ci corre l’obbligo di ringraziare i maestri Romano Masoni e Fulvio Leoncini che nel quarto volume del loro “Santa Croce D’Antan” hanno voluto inserire un riferimento al concerto per la Santa Croce, organizzato dalla Pro Loco di Santa Croce sull’Arno da ormai vent’anni definendolo una tradizione e conferendoci una notorietà anche per il futuro.

Quest’anno quattro musicisti del Maggio Fiorentino ci offriranno un repertorio classico, bello e accattivante, sicuramente eseguito con grande maestria.

In una città abitata da persone provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo è importante ricordarne la storia e le tradizioni, compito di noi tutti ma in modo particolare della Pro Loco che ha ideato questo concerto in Chiesa per promuovere un’opera d’arte, il nostro crocifisso ligneo, e ricordare la storia della nostra città.

Pro Loco Santa Croce