A Empoli (e poi nel Chianti) tutti gli amanti della Vespa

Si è svolto Domenica 8 Settembre il raduno del Vespa Club Empoli "VespAudace!", giunto alla 12a edizione. Nonostante le pessime previsioni meteo dei giorni precedenti, il raduno si è svolto regolarmente senza intoppi. Pur non essendo ufficialmente in Calendario Turistico, i 250 posti a disposizione erano già terminati da quasi 2 mesi (dopo appena 3 giorni dall'apertura delle iscrizioni!). Il ritrovo era anche stavolta alla "Vela Margherita Hack" di Empoli. Dopo aver ritirato la busta iscrizioni (con T-shirt dell'evento e numero magnetico personalizzato) i partecipanti hanno consumato la colazione, inclusa nell'iscrizione e hanno cominciato a partire per il giro turistico. La nostra formula oramai collaudata è quella di un percorso tracciato e segnalato (visualizzabile anche da smartphone) da fare in piena libertà oppure in piccoli gruppi guidati dalle nostre staffette. Alle 9,30 anche l'ultimo partecipante ha lasciato Empoli per attraversare Limite sull'Arno, Montelupo Fiorentino, Pulica, Montespertoli, San Pancrazio, San Casciano Val di Pesa, Mercatale e Greve in Chianti, arrivando all'Azienda Vinicola "Lamole di Lamole", dove abbiamo fatto un piccolo spuntino con salumi e formaggio accompagnati dal vino dell'azienda. Una volta ripartiti abbiamo proseguito sulla Via Chiantigiana per Panzano, Pietrafitta, Castellina in Chianti, Fonterutoli, Quercegrossa e Badesse, dove dopo circa 115 chilometri abbiamo chiuso in bellezza con un eccellente pranzo al Ristorante "il Ciliegio".

Durante il pranzo si sono svolte anche le premiazioni, sempre con originalissimi trofei. 18 i Vespa Club presenti, tra i quali alcuni anche da fuori regione, oltre ad una coppia di vespisti polacchi che abbiamo incrociato per strada e che, entusiasti, hanno voluto rimanere con noi!

La classifica turistica ha visto al 1° posto il Vespa Club Arezzo. Il Vespa Club più numeroso era quello di Castelfiorentino. Il vespista da più lontano Walter Ripari da Sant'Elpidio a Mare e il Vespa Club da più lontano quello di Fiumicino.

Sono stati premiati anche i vespisti più giovani: Marco Sabella di 16 anni, Elia Mariani di 17 (iscritti al Vespa Club Empoli) e Samuele Mori di 16 (VC Castelfiorentino). Infine il premio "Luperini" al vespista più... Vintage! Umberto Cipriani del VC Firenze, con i suoi 85 anni.

Per finire abbracci e saluti, con veterani della manifestazione e nuovi amici che ci hanno "scoperto" solo ora e che già vorrebbero prenotare per il prossimo anno.

Tanta la fatica per organizzare questo evento che iniziamo a pianificare quasi un anno prima, ma che viene sempre ripagata dai tantissimi complimenti che riceviamo ogni volta.

Nei prossimi giorni pubblicheremo sul nostro sito www.vespaclubempoli.it una bella galleria fotografica della manifestazione!

Appuntamento al prossimo anno con il 13° "VespAudace!"