World Skate Games, l'empolese Dario Giorgetti convocato in Nazionale junior

E’ ufficiale, Dario Giorgetti, Capitano della Under 18 Elite dell’Hockey Empoli Flying Donkeys è nella rosa dei convocati ai World Skate Games che si svolgeranno a Roccaraso dal 9 al 15 Settebre 2024.

La convocazione non è casuale, oltre ad aver superato i raduni di preparazione e selezione, che si sono svolti in Germania, Spagna, e Italia, le ultime due stagioni di Dario sono state ricche di esperienze, a livello Nazionale, e internazionale.

Cresciuto a Empoli, sia sportivamente che con la famiglia, Dario ha iniziato piccolissimo a giocare a Hockey, sotto la guida dell’allenatore storico dell’Empoli, Stefano Carboncini, partendo dal mini hockey (7 anni), per passare a Under 10, 12, 14, 16, 18, e dai 15 anni anche Senior (in serie C).

Soprattutto nelle ultime stagioni, le squadre da lui capitanate si sono sempre piazzate ai vertici nazionali delle loro categorie, in particolare spicca il 6°posto assoluto alle Finali nazionali dell’anno di esordio in Under 18 in questa ultima stagione.

Da sottolineare l’argento conquistato con la Selezione Regionale Toscana Senior al Trofeo delle Regioni che si è svolto s Luglio di quest’anno a Camaiore.

E infine, da non sottovalutare la sua esperienza internazionale, con la partecipazione con Trieste ad un Torneo Internazionale con Trieste nella stagione 2022-2023, e ciliegina sulla torta, la vittoria a Igualada nella Sparta Cup Under 16, con i Jagermonsters, nella stagione 2023-2024.

L’impegno della Nazionale Junior è davvero notevole, questa la composizione dei gironi:

Girone A: Cina Taipei, Namibia, Francia, Corea

Girone B: Usa, Rep. Ceca, Colombia, ITALIA

Girone C: Spagna, Germania, Brasile, Gran Bretagna, Cina, Australia, Slovacchia.

Girone D: Irlanda, Corea, Svizzera, Canada, Cile, Messico.

Sarà una vera lotta, perché il livello intenazionale dell’Hockey Inline negli ultimi anni è salito tantissimo, e non esistono più squadre “materasso”. Auguriamo un grandissimo in bocca al lupo al nostro Capitano, faremo tutti il tifo per l’Italia.

Qui i risultati delle partite:

https://www.inlinehockey.worldskate.org/league/203

