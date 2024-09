Certaldo celebra la letteratura: un weekend di presentazioni nell'ambito del 43° Premio Boccaccio

In occasione della 43^ edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che culminerà con la prestigiosa serata di premiazione sabato 14 settembre alle 18:00 al Cinema Teatro Boccaccio di Certaldo, l'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio ha organizzato un ricco weekend di incontri con autori di talento, aperti al pubblico e ad ingresso gratuito. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di letteratura di immergersi in storie affascinanti e riflessioni profonde.

Venerdì 13 settembre si apre il ciclo di presentazioni alle 16:00 nel suggestivo Giardino di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto (FI), con il romanzo "Ogni storia d'amore è una fine" (Mondadori, 2024) di Aura Cenni e Lorenzo Donati. Un’opera che esplora le delicate sfumature dell’amore e della perdita, ambientata nelle colline toscane. Le voci degli attori Daniela Morozzi e Lorenzo Degl'Innocenti daranno vita ai protagonisti del romanzo, coinvolgendo il pubblico in un racconto di rinascita e riscoperta. La moderazione è affidata a Lucia Serracca.

Alle 17:30, sempre nel Giardino di Palazzo Pretorio, sarà la volta di "Un'altra storia. Biografie imperfette" (Le Lettere, 2024) di Sandra Landi. Il libro, che riscopre le storie di donne spesso dimenticate dalla Storia, sarà presentato dall'autrice in un incontro che celebra la forza e la resilienza femminile. Il "Processo a Eva", un atto unico che conclude l'opera, rappresenta un tributo alla figura femminile, liberandola dall'accusa di aver portato il peccato originale. La moderazione sarà curata ancora una volta da Lucia Serracca.

Il ciclo si concluderà domenica 15 settembre, alle 17:00, nella Corte di Palazzo Pretorio con la presentazione di "Adagi e monologhi" di Stefano Vestrini. In questa raccolta di testi teatrali, Vestrini riflette sulla forza della parola pronunciata e sulla sua fugacità. La voce di Lucrezia Galasso del Teatro Al Verso arricchirà l’evento con interpretazioni che sapranno dare vita e profondità ai testi, in un incontro moderato da Lucia Serracca.

Il weekend promette di essere un’immersione nella bellezza delle parole, con una serie di eventi che sapranno incantare e ispirare. L’ingresso è gratuito e il pubblico è invitato a partecipare numeroso a questi momenti di celebrazione della letteratura.

Il Premio Letterario Giovanni Boccaccio è organizzato dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con il contributo del Comune di Certaldo, della Regione Toscana, del Consiglio Regionale, in collaborazione con Federighi Editori e il Centro Culturale "Ichneutai. Cercatori di tracce".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa