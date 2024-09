Tradizione e solidarietà, a Certaldo è Festa dei rioni

Un'edizione straordinaria, tutta da vivere nel borgo di Certaldo alto. E' tutto pronto per La festa dei Rioni Aspettando Calambur 2025, in programma domenica 15 settembre 2024, per l'organizzazione dell'Associazione Culturale Elitropia con la fondamentale partecipazione dei rioni certaldesi I' Mulino, Le Fonti, L'Alberone, Il Vicario e La Canonica, il patrocinio del Comune di Certaldo e dell'Associazione Toscana Rievocazioni Storiche. Tanti gli appuntamenti da non perdere, dal corteo storico ai giochi dei bambini e dei ragazzi, fino alla storica fiaccolata che vedrà protagoniste decine di figuranti in costumi storici dal fascino indiscusso.

Entrando più nel vivo del programma dell'evento, modificato rispetto al tradizionale alla luce del cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza Boccaccio, sono due le date da segnare in agenda. La prima è quella di sabato 14 settembre 2024: alle ore 20, il Belvedere Calindri ospiterà La festa dei rioni, cena di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto all'Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo (info e prenotazioni tel. 335 6988480, mail info@elitropia.org). La seconda è quella di domenica 15 settembre: alle 17.30 spazio al corteo storico con partenza da piazza della Libertà verso Certaldo alto, a seguire (ore 18.30) sono previsti la presentazione dei Rioni, i giochi dei bambini e dei ragazzi in piazza Santissima Annunziata e infine alle 20 la fiaccolata storica dei figuranti con la partecipazione dei cittadini di Certaldo, da Palazzo Pretorio a piazza della Libertà. La direzione artistica e la regia dell'evento sono di Riccardo Diana, con Marina Sciarelli curatrice dei costumi e Camilla Diana della coreografia.

VIABILITA' - Per consentire il regolare svolgimento del corteo storico, si renderanno necessarie alcune temporanee modifiche a sosta e viabilità. Come disposto con ordinanza 142 del 4 settembre 2024, domenica 15 settembre dalle ore 14 circa alle 22 circa saranno vietati sosta e transito a tutti i veicoli, compresi quelli di residenti e autorizzati, in piazza Santissima Annunziata e in via Boccaccio nel tratto fino a via delle Mura (questa esclusa). Inoltre, in occasione del passaggio del corteo storico e limitatamente al passaggio dello stesso nel tragitto da piazza della Libertà (Certaldo basso) a piazza Santissima Annunziata (Certaldo alto), dalle ore 17 circa alle 18 circa sarà vietato il transito a tutti i veicoli, compresi quelli di residenti e autorizzati, nelle seguenti strade: via IV Novembre, via XX Settembre (tratto prospiciente piazza Boccaccio), via Roma (fino a via del Castello) e via del Castello. In occasione del passaggio del corteo storico e limitatamente al passaggio dello stesso nel tragitto dalla piazza Santissima Annunziata (Certaldo alto) alla piazza della Libertà (Certaldo basso), dalle ore 20 circa alle 21 circa sarà vietato il transito a tutti i veicoli, compresi quelli di residenti e autorizzati, nelle seguenti strade: via del Castello, via Roma (da via del Castello a piazza Boccaccio), via XX Settembre (tratto prospiciente piazza Boccaccio), via IV Novembre fino a piazza della Libertà.

L'ordinanza dispone infine la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata nelle strade percorse, che a giudizio degli agenti operanti ostacolino il percorso del corteo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa