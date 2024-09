Un 'Parco Rosa' in piazza Duomo per l’iniziativa 'Controlla il Tuo Seno'

Un “Parco Rosa” per l’iniziativa “Controlla il Tuo Seno” sarà allestito con un mezzo mobile per le visite e l’esecuzione delle mammografie e delle ecografie dal 13 al 15 settembre in piazza Duomo, in concomitanza con l’undicesima edizione di “Un altro parco città”, in programma a Pistoia nei tre giorni in cui sono previsti numerosi appuntamenti ed eventi.

Promossa dall’Azienda USL Toscana centro, ISPRO e Fondazione Radioterapia Oncologica in collaborazione anche con la LILT pistoiese, l’iniziativa è dedicata alla prevenzione del tumore al seno: le donne tra 45 e 74 anni, residenti nella Zona Distretto Pistoiese, saranno invitate direttamente per eseguire la mammografia di screening.

Oltre agli esami programmati, saranno disponibili ulteriori posti per eventuali inserimenti delle signore che, venute a conoscenza dell’evento, richiedano di accedere: coloro che sono interessate e possono accedere allo screening devono chiamare il numero 0573 1603205 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13). Nel caso in cui le disponibilità del fine settimana siano esaurite, alle donne sarà proposto appuntamento presso le Strutture aziendali del centro Screening di via della Quiete a Pistoia.

All’interno del mezzo mobile, adeguatamente approntato, saranno presenti: oltre al personale tecnico sanitario di ISPRO, medici radiologi, chirurghi, oncologi e radioterapisti dei servizi AUSL Toscana centro afferenti alla Breast Unit di Pistoia e medici della Fondazione Radioterapia Oncologica.

Nel pomeriggio di venerdì sarà presente personale medico che per la Fondazione Radioterapia Oncologica fornirà informazioni alla popolazione in merito alla prevenzione oncologica. Nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.30, oltre alla prosecuzione della attività informativa, i medici si avvicenderanno in modo da garantire sempre la loro presenza sulla unità mobile almeno di un radiologo e di un clinico. I medici radiologi eseguiranno le ecografie mammarie a completamento della visita o su richiesta delle utenti che si presenteranno. Garantiscono la loro presenza anche le infermiere della radiologia senologica, che affiancheranno i medici durante le visite e parteciperanno all’attività di informazione e sensibilizzazione. Partecipa inoltre il personale della Segreteria dei programmi di screening oncologico del Distretto Pistoiese, in modo da supportare l’attività dei tecnici che eseguiranno le mammografie sul mezzo.

Nell’occasione saranno fornite all’utenza tutte le informazioni anche per lo screening del colon retto e consegnate le provette per l’esecuzione dello stesso. Lo screening del colon retto è rivolto sia alla popolazione femminile che maschile avente diritto

Fonte: Ausl Toscana Centro