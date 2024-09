Coi lavori PNRR al porto la colonia dei gatti di Livorno cambia casa

Si è svolto questa mattina un sopralluogo in aree portuali finalizzato a definire la questione del trasferimento della colonia felina attualmente insediata in un container attrezzato collocato sotto il vecchio silos granario, in zona Stazione Marittima.

L’area sarà interessata a breve da importanti lavori (oltre 50 milioni di fondi PNRR) nell’ambito del progetto di Cold ironing finalizzato all’elettrificazione delle banchine per abbattere le emissioni di fumo nero dalle navi attraccate in porto. Questi lavori devono partire ad ottobre e devono concludersi entro un anno. Pertanto l’intera area attorno al silos diventerà un cantiere inaccessibile per diversi mesi ai non autorizzati.

L’Autorità di Sistema Portuale ha fatto presente da tempo la necessità di spostare la colonia felina in altro luogo idoneo, sempre in ambito portuale, manifestando disponibilità a prendersi carico, anche finanziariamente, di tutta l’operazione.

Da parte della Responsabile della colonia felina erano state poste, nel corso dell’incontro tra le parti organizzato dal Comune il 28 agosto scorso, diverse obiezioni, riguardanti principalmente la distanza e la raggiungibilità della nuova collocazione rispetto a quella attuale, situazione che avrebbe potuto creare difficoltà di ambientamento ai gatti e creare problemi logistici a chi da anni li accudisce.

Il Comune - al quale, in base all’art. 34 comma 5 della legge regionale 59/2009 spetta il rilascio dell’autorizzazione allo spostamento delle colonie feline previo parere positivo dell’Azienda sanitaria e sentita l’associazione - ha organizzato il sopralluogo di oggi per verificare l’esistenza di possibili soluzioni per lasciare la colonia dove si trova, e in caso negativo valutare le diverse proposte avanzate dalle parti.

Al sopralluogo erano presenti, tra gli altri, la responsabile della colonia felina, la signora Maria Luisa Cartei, con la sua legale avv. Gisella Seghettini e con il supporto tecnico del geom. Pierluca Perucci, insieme a rappresentanti delle associazioni animaliste interessate AISA e LEIDAA, e al presidente di AMPANA Franco Fantappiè. Per il Comune era presente la dirigente del dipartimento Servizi al Cittadino Michela Casarosa, con competenze anche sulla Tutela degli animali.

A rappresentare Porto Immobiliare, la società che gestisce il complesso immobiliare presente tra Calata Sgarallino, Calata Porto Franco e Fortezza Vecchia, l’amministratore unico Lorenzo Riposati. Erano poi presenti la RUP dei lavori ing. Sandra Muccetti e gli ingegneri dell’Autorità Portuale Deri, Bottoni, Zanobetti e Mainardi.

Dopo aver visitato le aree proposte dalla sig.ra Cartei per il ricollocamento della colonia, scartate perché ricadrebbero nell’area di cantiere, la delegazione ha visitato la nuova area proposta per la colonia. Situata presso il Varco Donegani, sempre all’interno della Stazione Marittima, è di proprietà di RFI ma in gestione a Porto Immobiliare. Si tratta di un vasto terreno non asfaltato, con alcuni binari di deposito e manovra dei treni merci per il porto (non vi transitano linee).

Il progetto per ospitare la colonia felina, redatto dall’Autorità Portuale (che per questa operazione ha stanziato 15mila euro), è già definito e pronto ad essere messo in cantiere. Sarà spianata un’area di 80 mq che sarà completamente recintata, anche superiormente, così da garantire la protezione dei felini ospitati e lasciargli il tempo di ambientarsi. All’interno del recinto sarà collocato l’attuale container, e sarà attivato un punto acqua. In prossimità del cancello sarà ricavato un posto auto a disposizione di chi viene a prendersi cura dei gatti. Una volta completata la delicata operazione di trasferimento, la nuova colonia potrebbe diventare una sistemazione definitiva per i felini anche per i prossimi anni.

A voce il progetto è piaciuto, da un no iniziale si è passati ad una apertura. L’Amministrazione comunale attende adesso il sì ufficiale da parte della Responsabile della colonia, dopodiché il Comune potrà autorizzare lo spostamento e l’Autorità potrà iniziare i lavori.

Il ruolo dell’Amministrazione comunale è stato quello di cercare sempre un punto di incontro tra le due parti (Porto Immobiliare e Responsabile della colonia). Con il sopralluogo di oggi è stato chiarito che è possibile trovare una soluzione che vada a migliorare il benessere dei felini agevolando chi se ne prende cura.

