TPL, BonusBack per gli studenti delle scuole superiori della Metrocittà Firenze

60 per cento di rimborso sui titoli di viaggio del Trasporto pubblico locale. Sarà attiva per tutto il mese di ottobre e novembre 2024 l’iniziativa 'BonusBack Tpl Studenti', promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e inserita nell'ambito del Pums - Piano urbano della mobilità sostenibile, "che - spiega la Sindaca Sara Funaro - consentirà alle famiglie degli studenti delle scuole superiori della Metrocittà Firenze un risparmio del 60 per cento sui titoli di viaggio di Trasporto pubblico locale, acquistati in data successiva al 1 agosto 2024". Dalla misura sono esclusi i residenti nel Comune di Firenze già destinatari di un'altra promozione.

"La sostenibilità ambientale e di movimento è un obiettivo fondamentale della Città Metropolitana - sottolinea Funaro - ma si tratta anche di andare incontro alle esigenze degli studenti e al potere d'acquisto delle famiglie che è spesso messo a dura prova. Dunque una misura virtuosa che rinnoviamo, rispetto allo scorso anno, con un incremento dal 40 al 60 per cento, e a proposito della quale c'è la volontà di renderla strutturale nel territorio metropolitano così come è stato fatto anche a Firenze. È un provvedimento che va incontro a un problema sentito come urgente dai Sindaci del territorio metropolitano, anche nella direzione di incentivare il trasporto pubblico".

Gli abbonamenti per i quali è possibile chiedere il rimborso sono:

- abbonamenti autobus urbani/extraurbani annuali (10 mesi/12 mesi);

- abbonamenti autobus urbani/extraurbani trimestrali;

- Pegaso annuale;

- abbonamenti Trenitalia annuali.

Sono esclusi gli abbonamenti mensili o altri titoli di viaggio.

Il rimborso sarà effettuato per un solo titolo di viaggio ad abbonato; in caso di più richieste su titoli diversi dello stesso abbonato, sarà rimborsato solo un titolo: quello inserito per ultimo.

Il bonus può essere richiesto, fino a esaurimento risorse, per i due mesi di ottobre e novembre presentando, dall'inizio del I ottobbre mese, la richiesta sulla home page della Città Metropolitana di Firenze www.cittametropolitana.fi.it: bisognerà cliccare sulla icona “Bonusback Tpl studenti” e quindi compilare il modulo di richiesta.

L’accesso sarà consentito tramite Spid o Cie. Il richiedente che accederà tramite Spid o Cie dovrà essere anche l’intestatario del conto corrente su cui effettuare il bonifico di rimborso.

Per gli studenti non maggiorenni la richiesta dovrà essere effettuata da un genitore o dal tutore.

Una volta andata a buon fine la richiesta, l’utente riceverà una comunicazione di conferma sulla mail indicata in fase di compilazione, con l’indicazione del numero della pratica e la data di compilazione.

In caso di esito positivo della verifica, sarà effettuato un bonifico con il dovuto rimborso sull’Iban indicato in fase di compilazione.

Il rimborso sarà erogato a partire dal dicembre 2024 ed entro il febbraio 2025.

Il “Bonusback Tpl studenti” è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal Comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.

Per eventuali richieste di assistenza nella compilazione è possibile scrivere al seguente indirizzo: bonusbacktpl@cittametropolitana.fi.it o al numero: 055.2760094 (da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30).

Il "bottone" di accesso alle domande e tutte le informazioni sull'home page sarà visibile sul sito della Città Metropolitana.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa