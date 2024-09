Si informa che a partire dalle ore 13,00 di quest'oggi giovedì 12 settembre, per motivi di sicurezza, il Comune di Fucecchio ha provveduto alla chiusura del tratto di via della Querciola compreso tra via di Burello e la Strada Provinciale 11 / Circonvallazione di Fucecchio.

La strada verrà riaperta nei prossimi giorni non appena concluso un intervento di manutenzione da parte di un soggetto privato.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa