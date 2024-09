Ripartono i lavori ai ponti sul canale Usciana, 380 mila euro di interventi strutturali

Riprendono i lavori ai ponti di via Usciana. Dopo lo stop dettato dalla necessità di fare una variante in corso d'opera ad agosto scorso. Venerdì ripartono gli interventi strutturali su due dei tre ponti. Si tratta di un intervento da 380mila euro che permetterà di rimettere in sicurezza il primo ponte quello sull'Usciana e il terzo, quello che consente l'attraversamento del fosso Collettore.

Il secondo quello che insiste sopra l'Antifosso, era stato sistemato con la prima parte dei lavori che si era conclusa lo scorso aprile durante l'amministrazione Toti. I nuovi lavori che richiederanno la chiusura di via Usciana nel tratto compreso tra via Aiale e via Piedimonte, interesseranno le strutture portanti di entrambi i ponti che versano in cattive condizioni da tempo. In particolare la travatura e l'impalcato che verranno ripulite dal cemento che si è distaccato o che si sta distaccando e verranno sostituite tutte quelle parti ammalorate che alla lunga potrebbero compromettere la tenuta strutturale dei ponti. In pratica il cemento armato che presenta l'esposizione dei ferri verrà ripulito e ricostruita la copertura di cemento.

I lavori verranno eseguiti con il by Bridge, una particolare gru che permette agli operai di lavorare sospesi ed evita di dover montare impalcature sotto i ponti. Una soluzione che si è resa necessaria anche perché questi canali sono soggetti nel periodo autunnale a rapidi aumenti della portata.

Con la variante in corso d'opera una parte delle risorse destinata al rifacimento degli asfalti è stata destinata alla parte strutturale, una decisione che si è resa necessaria per la situazione dei due ponti. Inoltre nella parte superiore del ponte verranno risistemate anche le strutture laterali e le protezioni per gli automobilisti.

Questi lavori erano stati avviati dall'amministrazione Toti e sono proseguiti con la giunta del sindaco Fabio Mini come spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli: “Abbiamo ereditato questi lavori dalla precedente amministrazione, appena insediati abbiamo fatto la variante in corso d'opera che per la verità in parte era già stata predisposta, privilegiando gli aspetti della sicurezza strutturale, anche perché si tratta del superamento di 3 corsi d'acqua strategici per la nostra sicurezza idraulica, ma soggetti a repentine piene quindi i ponti devono essere assolutamente sicuri. Ci dispiace per i piccoli disagi che si arrecano ai residenti, si spera che i lavori procedano speditamente, ma siamo altresì sicuri di riconsegnare all'utenza delle strutture più solide e sicure”.

Proprio per consentire i lavori da domattina ( venerdì 13 settembre) alle 7 scatterà la chiusura della strade della sarà infatti necessario per permettere i lavori chiudere il braccio di via Usciana che collega la strada provinciale 34 (via di Montefalcone) con via Piedimonte. Tale strada che scorre parallela alla provinciale, rimarrà chiusa al traffico dalle 7 di venerdì 13 settembre 2024 fino al 2 novembre 2024 nel tratto compreso tra l'intersezione con via Aiale e l'intersezione con via Piedimonte, in realtà la ditta cercherà di eseguire i lavori in tempi più brevi.

La viabilità alternativa consigliata, per raggiungere le località a nord dei ponti dove sarà fatto l'intervento prevede di accedere alla strada che corre parallela al canale Usciana da Santa Maria a Monte (via Usciana) o da Santa Croce sull'Arno all'altezza della località Cerri imboccando via Lungo valle all'incrocio con via del Bosco.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto