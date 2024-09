“Sport nei parchi”, inaugurata la nuova area sport al Parco Europa di Cisanello

Il Comune di Pisa ha inaugurato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre, la nuova area attrezzata per la pratica sportiva all’interno del Parco Europa. Si tratta di un intervento di 60 mila euro, di cui circa 15 mila finanziati con il bando di “Sport nei parchi” di “Sport e Salute”. Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Vicesindaco con delega ai parchi e verde urbano Raffaele Latrofa e l’assessore allo Sport Frida Scarpa, oltre alle associazioni che hanno partecipato al bando per la gestione dell’area, sperimentando una nuova metodologia di gestione e manutenzione: Arcadia asd, Kalisthenia e Phisyosport lab. L’area è composta da un circuito a corpo libero con otto attrezzi e otto macchine polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio, utilizzabili indistintamente da bambini, adulti, over 65 e utenti diversamente abili, con l’intento di creare un’area attrezzata per la pratica sportiva all’aria aperta da destinare all’utenza cittadina.

"Dopo aver strappato al degrado l’area tra via Bargagna e via Cisanello, averla destinata interamente a verde urbano e aver realizzato il Parco Europa con 500 nuove alberature e percorsi ciclopedonali – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti - oggi con l’installazione dell’area attrezzata per lo sport, iniziamo a riempire il Parco di contenuti. La presenza degli attrezzi per l’attività fisica all’aria aperta, dove saranno organizzati anche eventi aperti alla cittadinanza, costituisce un grande valore aggiunto: è fondamentale realizzare le aree verdi per metterle a disposizione dei cittadini, ma è altrettanto importante renderle attrattive, riempirle di contenuti, di occasioni e possibilità di frequentarle, facendo attività insieme agli altri, grazie anche al contributo delle associazioni sportive. Il nostro obiettivo è quello di rendere i parchi pubblici sempre più luoghi di aggregazione, dove ci si può ritrovare per stare insieme e praticare stili di vita improntati al benessere e alla socialità. Pensiamo che soltanto con azioni come queste sia possibile trasformare aree dei quartieri prima inutilizzate, rendendole vive, frequentate dai cittadini, più curate e sicure".

"Come avevamo promesso - afferma il Vicesindaco con delega ai parchi e verde urbano Raffaele Latrofa - anche grazie alla partecipazione al bando "Sport nei parchi", sono stati installati questi attrezzi sportivi che permetteranno una delle molte attività per le quali è fruibile il Parco Europa. Avevamo sempre detto che questo parco negli anni avrebbe visto crescere i suoi alberi ma anche le proprie potenzialità e la propria utilità: l'inaugurazione dell'area fitness di oggi è solo uno dei miglioramenti e dei passi in avanti che andremo a compiere. Provvederemo a realizzare un'adeguata illuminazione e in futuro potranno essere collocati nuovi elementi in ambito sportivo, ricreativo e di arredo urbano. Oggi è un giorno di festa perché è gratificante andare a potenziare un bene della città come il Parco Europa: sono convinto che passando da qui sarà bello vedere tante persone fare sport all'aperto in un'area che fino a qualche anno fa era in totale stato di abbandono".

"E’ importante per l’Amministrazione – dichiara l'assessore allo sport Frida Scarpa - impegnarsi per promuovere modelli di pratica sportiva all’aperto, offrendo un servizio gratuito alla cittadinanza, che la nostra comunità possa sfruttare sia in autonomia, sia attraverso l’importante contributo delle associazioni sportive. La creazione di aree attrezzate nei quartieri è un incentivo a coltivare stili di vita sani, ad un uso più responsabile delle aree comuni, che giovi anche in termini di sicurezza urbana. Per noi il sinergismo con le associazioni sportive è da sempre foriero di iniziative con positive ricadute sulla cittadinanza, ed è importante ringraziare Arcadia Asd, vincitrice del bando “Sport nei Parchi”, che lavorerà con i suoi volontari per organizzare iniziative ed eventi, insieme a Kalistenia Asd e alla Polisportiva Phisio Sport Lab, per coinvolgere la cittadinanza e richiamare l’attenzione della nostra comunità sugli effetti benefici per la salute e la socialità dell’attività sportiva all’aperto".

L’area sport

E’ composta dai seguenti strumenti per il fitness: area calisthenics (fino a otto utenti in contemporanea), spalliera (attrezzo con barre orizzontali poste ad altezze differenti verticalmente in sequenza, per esercizi a corpo libero di potenziamento e stretching), panca per tricipiti (barre parallele basse poste ad altezze differenti per esercizi in sospensione sulle braccia per il potenziamento dei muscoli tricipiti), sbarre push-up (barre basse a 3 altezze per l’allenamento a corpo libero di braccia e dorso), sbarre pull-up, step 40 cm e 60cm (step con piano di appoggio posto a 40 / 60 cm per esercizi a corpo libero funzionali ed in pliometria), fitness bike (attrezzo cardio-vascolare per la simulazione della bicicletta con manubrio di supporto mani), hand bike (attrezzo fitness inclusivo in doppia postazione con movimenti guidati di "hand-bike da un lato e rotazione di volani dall'altro). Vicino ad ogni attrezzo inquadrando il QrCode sarà possibile visualizzare il tutorial esercizio.

La pavimentazione è in gomma colata in pasta colorata, antitrauma, differenziata cromaticamente anche in funzione della tipologia e caratteristica degli attrezzi. Serve ad assorbire gli urti, per parte degli attrezzi con altezza di caduta superiore al metro, oltre a facilitare la pulizia dell’area, garantendo una superficie antisdrucciolo e di rapido prosciugamento. Inoltre sono costituite da materiale riciclato e riciclabile.

