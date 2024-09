Aperta la nuova rotatoria di Castelfranco tra via Solferino e viale Europa

L'amministrazione comunale lo aveva concordato e alla fine la ditta ha rispettato i tempi. Dalle 14 di oggi (13 settembre) la rotatoria antistante la nuova Coop, all'incrocio tra viale Europa e via Solferino è stata aperta alla circolazione stradale dal comandante della polizia municipale e dall'ingegnere responsabile dei lavori pubblici. Un passaggio fondamentale in vista della prima campanella delle scuole prevista per lunedì prossimo, 16 settembre, quando al plesso compreso tra via Magenta e via Solferino, aprirà le porte agli alunni. La rotatoria infatti riapre al traffico gli spazi antistanti l'edificio scolastico in modo che scuolabus e genitori possano accompagnare i bambini in sicurezza dopo essere entrati in via Solferino e aver parcheggio negli appositi stalli.

“Siamo stati un po' con il fiato sospeso, ma alla fine la ditta è stata puntuale e siamo riusciti ad aprire la rotatoria prima dell'inizio della scuola” spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli. “Un intervento fondamentale – aggiunge l'assessore – eseguito nei tempi. Ora i genitori potranno accompagnare i bambini a scuola in sicurezza, infatti l'ingresso da via Magenta sarebbe stato complesso e difficoltoso”.

La rotatoria è uno dei lavori aggiunti a posteriori al pacchetto previsto a corredo della nuova Coop (interventi per circa 190 mila euro), per garantire una buona viabilità infatti in questo modo attraverso la rotatoria si potrà entrare e uscire da via Solferino. Il progetto del nuovo centro commerciale era stato varato dalla vecchia amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Toti.

La giunta Mini appena insediata aveva rivalutato i possibili problemi di viabilità che si sarebbero potuti creare a settembre e uno degli interventi su cui aveva chiesto alla ditta che esegue i lavori di fare presto, era proprio quello della rotatoria tra via Solferino e viale Europa in vista dell'apertura delle scuole.

Fonte: Ufficio Stampa