Assemblea costituente per il gruppo Filo Rosso: approvato statuto e l'elezione del consiglio direttivo

Giovedì scorso, 12 settembre, il gruppo Filo Rosso, insieme alle sostenitrici e ai sostenitori dell’appello nel periodo elettorale, si è riunito in un'assemblea costituente per l'approvazione dello statuto e l'elezione del consiglio direttivo. In 45 hanno deciso di aderire come soci fondatori al progetto, che ha preso il via non più di 5 mesi fa con la corsa per le amministrative, raggiungendo un risultato straordinario e sicuramente non scontato. Un risultato che ha evidenziato come anche nel territorio sanminiatese esista lo spazio e la volontà per costruire un’alternativa all’attuale governo di centrosinistra; una palese richiesta di discontinuità con i precedenti mandati.

L’associazione Filo Rosso si propone come organizzazione per colmare tale spazio, identificandosi come progetto politico fondato sui valori della Sinistra, come uguaglianza, democrazia, pace e antifascismo, operando nell’esclusivo interesse dei cittadini attraverso percorsi aperti e di partecipazione. “Il progetto politico che abbiamo in mente è un progetto ambizioso, che punta a creare fiducia e un sempre più ampio consenso sul territorio comunale, attraverso una politica di ascolto e condivisione con le cittadine e i cittadini, sia per quanto riguarda la politica locale, sia per quel che riguarda la politica regionale, nazionale e internazionale. La nostra battaglia politica continuerà ad avere come temi centrali la cura del territorio, la natura pubblica dei servizi al cittadino, la salvaguardia ambientale e il contrasto all’ulteriore consumo di suolo, con uno sguardo sempre rivolto alle politiche sociali e sanitarie”, commenta la consigliera comunale Veronica Bagni.

Durante la serata è stato eletto il consiglio direttivo, che vede al suo interno sia membri provenienti dalla lista dei candidati alle scorse amministrative, sia sostenitori attivi che hanno deciso di mettersi in gioco e dare il loro contributo. Il direttivo, che la sera stessa si è riunito per la nomina del presidente e delle altre cariche, è composto da: Giulia Benvenuti, 31 anni, insegnante precaria; Dario Giraldi, 33 anni, impiegato amministrativo nel settore sanità; Marta Gherardini, 31 anni, ricercatrice universitaria; Luca Bini, 29 anni, pedagogista, educatore dipendente presso cooperativa sociale; Benedetta Chesi, 30 anni, insegnante precaria; Alice Cianetti, 36 anni, infermiera; Francesco Pacini, 41 anni, operaio settore tessile-moda; Laura Cavallini, 68 anni, funzionaria settore sanità in pensione; Veronica Bagni, 36 anni, psicologa e psicoterapeuta libero professionista, dipendente in una cooperativa sociale con il ruolo di direttore di struttura; Valentino Giorgi, 31 anni, elettricista; Emiliano Baglioni, 48 anni, titolare di impresa artigiana.

Luca Bini, neo presidente eletto, parla del progetto come un’organizzazione tutta da costruire: “Cercheremo di fare del nostro meglio, lavorando con determinazione e umiltà, come è stato fin dall’inizio della campagna elettorale. Il gruppo del direttivo è eterogeneo, capace e motivato; sono orgoglioso di poter collaborare con queste persone e tutte le altre che hanno sostenuto e sostengono Filo Rosso. Siamo coscienti della responsabilità e delle difficoltà che ci aspetteranno in quanto forza neonata, allo stesso tempo consapevoli anche delle nostre risorse e delle nostre potenzialità. La volontà è quella di far sì che i cittadini del comune di San Miniato tornino a riconoscersi e a riporre la loro fiducia in una forza di Sinistra come quella che Filo Rosso vuole rappresentare. Un progetto politico in grado di ascoltare davvero chi abita e vive il territorio, facendosi portatore delle loro istanze”.

Nominata come vicepresidente Alice Cianetti, come segretaria Marta Gherardini e Dario Giraldi come tesoriere. L’associazione Filo Rosso aprirà la campagna di tesseramento con un evento di presentazione che verrà reso pubblico nei prossimi giorni, per poi iniziare un percorso di più appuntamenti su tutto il territorio comunale.

Fonte: Associazione Filo Rosso