La scuola primaria di Galleno pioniera dell’innovazione didattica

Sarà un anno scolastico all’insegna delle novità quello che la prossima settimana partirà alla scuola primaria 1° Maggio di Galleno. Vista la grande adesione dello scorso anno, proseguirà il progetto “Frammenti”, promosso da Comitato Francigena Galleno, Sporting Galleno e Lovet e il Lupo in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Fucecchio. Il progetto prevede, per due pomeriggi a settimana a partire dal mese di ottobre, le attività di supporto scolastico e quelle legate alle attività statutarie, così da favorire la socialità fra i bambini. Quest’anno, inoltre, il progetto sarà aperto anche ad altri soggetti, quali genitori ed associazioni, che vogliano dedicare una piccola parte del proprio tempo alla comunità.

La grande novità è invece quella legata al progetto “Stile Libero”, presentato martedì 10 settembre ai genitori dalla dirigente scolastica Angela Surace e dalla pedagogista Monica Delli Iaconi insieme alle docenti Carla Bandini, Loredana Domina, Dania Pellicciotti, Silvia Posillico, Maria Angela Settesoldi, Lidia Tangredi a Gaia Vadi. L’esigenza di un “fare scuola” rinnovato nasce dall’emergenza socioculturale del periodo storico che stiamo vivendo e dalla volontà delle insegnanti di unirsi con le famiglie nella creazione di una comunità educante che abbia al centro i bisogni dei bambini e delle bambine. Il progetto, infatti, si fonda su alcuni punti principali quali lavoro di gruppo, in cui si alternano le attività cooperative con quelle individuali, potenziamento della lettura e della scrittura, consapevolezza dell’uso dello strumento digitale, eliminazione dei compiti per casa a favore di approfondimenti in modo da non gravare sul tempo libero dei bambini e delle bambine. L’obiettivo è quello di affinare, attraverso il gruppo, le abilità sociali e affettive e le competenze civiche con un’inclusione autentica che valorizzi le potenzialità di tutti gli alunni e tutte le alunne.

“Le scuole sono presidio culturale e formativo – spiega la sindaca Emma Donnini - e devono sempre più essere luoghi aperti a contaminazione da parte di chi vorrà stare all’interno di un patto formativo, per dare a tutti pari opportunità di crescita”.

"Galleno sarà il plesso da cui avrà inizio l'innovazione didattica che coinvolgerà gradualmente l'intero istituto comprensivo – conclude la dirigente scolastica Angela Surace -. L'obiettivo è far crescere con maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità i nostri bambini e ragazzi, attraverso la cura e la collaborazione costante tra scuola e famiglia".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa