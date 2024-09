Lotto, vincite a Pisa e Sesto Fiorentino

Il Lotto sorride alla Toscana. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sulla ruota di Cagliari sono state registrate due vincite per un totale di 45.750: a Pisa, sono stati vinti 32.250 euro, con tre ambi e un terno, grazie alla combinazione 2-7-60, e a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, 13.500 euro, con un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 894 milioni di euro in questo 2024.