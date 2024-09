ExtraScuola al Trovamici: da lunedì 16 settembre aperte le iscrizioni

Il progetto Extrascuola del Centro Trovamici di Empoli intende valorizzare il tempo extrascolastico e riconoscergli un importante valore formativo, poiché è nel suo ambito inconsueto, più libero e più creativo, che i ragazzi usufruiscono in modo proficuo delle opportunità che gli vengono offerte.

Nasce per recuperare e affidare, in particolare ai bambini e ai ragazzi del centro storico, un luogo protetto di aggregazione, uno spazio costruito ad hoc per loro, per i loro bisogni di svago e di gioco.

L’obiettivo che questo servizio intende perseguire è quello di promuovere la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione con i coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea.

Il servizio è aperto dal 1 ottobre 2024 al 6 giugno 2025 dalle 16 alle 19.

E’ attivo il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria L. da Vinci; tale servizio offre alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato a riprendere i propri figli all’uscita della scuola.

Potrà accogliere un massimo di 15 bambini in età 3-6 (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria).

Le domande saranno accolte in ordine cronologico. Al raggiungimento del numero massimo di bambini accolti per fascia di età le domande saranno inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio potrà accedere in seguito a rinuncia dei bambini ammessi.

Le iscrizioni per il periodo 1 ottobre – 31 gennaio saranno accolte dalle ore 9 del 16 settembre 2024.

A questa pagina del sito del Comune di Empoli tutte le informazioni e la scheda di iscrizione https://www.comune.empoli.fi.it/progetto-extrascuola-centro-trovamici

