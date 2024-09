Parte il nuovo trasporto urbano esteso a Prata e Niccioleta

Al via la nuova sperimentazione del trasporto urbano nel comune di Massa Marittima: da lunedì 16 settembre il servizio del trasporto urbano avverrà tutti i giorni non festivi, sabato compreso, e sarà esteso alle frazioni di Prata e Niccioleta.

“La rivisitazione del servizio, a seguito del monitoraggio fatto sulla prima fase sperimentale dello scorso anno – spiega Ivan Terrosi, assessore comunale alla Viabilità e ai Trasporti di Massa Marittima - ha evidenziato un utilizzo del mezzo abbastanza consistente nella mattinata e pressochè assente nel pomeriggio. Abbiamo quindi pensato, tenendo conto delle disponibilità e delle ipotetiche necessità da parte dei cittadini di Prata e Niccioleta, di concentrare il servizio nella mattinata e di allargarlo appunto ai residenti delle due frazioni”.

Il mezzo partirà dalla stazione di Ghirlanda alle ore 8.30 passando da Pian di Mucini arriverà a Prata alle ore 8.50. Sarà a Niccioleta alle ore 9.00 e transiterà alle 9.10 in Ghirlanda. Procederà poi per il capoluogo servendo tutte le canoniche fermate, da via Norma Parenti, Piazzale Mazzini, ospedale 9.22, Conad, Coop, terminando la corsa alle 9.40 nel piazzale di Via Nenni.

Da qui ripartirà in senso inverso alle 11,40, facendo tutte le fermate nella cittadina e poi proseguirà per Ghirlanda con arrivo alle ore 12; Niccioleta 12.10 e Prata 12.20.

“Pensiamo di aver trovato un buon compromesso tra le esigenze e l'aspetto logistico economico. – prosegue l’assessore Ivan Terrosi - Sarà possibile acquistare i biglietti presso l'agenzia Fucini o direttamente a bordo senza maggiorazione, in attesa di una rete di distribuzione diffusa sul territorio interessato. Nei prossimi giorni sarà reso pubblico sul nostro sito la tabella completa degli orari e Tiemme fornirà gli stessi presso le paline di fermata. Ringrazio personalmente il responsabile del servizio SUAP dottor Enrico Maestrini che con il suo lavoro ha permesso in tempi rapidi la realizzazione di questo progetto”.

Fonte: Ufficio Stampa