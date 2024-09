Selezionati i primi 32 membri della Consulta dei giovani di Pisa

Prosegue l’iter per la costituzione della Consulta dei Giovani, istituita dal Comune di Pisa con il Regolamento approvato in Consiglio Comunale lo scorso 3 giugno. Nella giornata di ieri, 13 settembre, sono stati sorteggiati in Sala Regia, a Palazzo Gambacorti, i nominativi dei 32 componenti individuati tramite specifico avviso pubblico del Comune di Pisa (le domande pervenute sono state 57).

“Continua il processo di costituzione della Consulta dei Giovani – spiega l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa – dopo l’approvazione in Commissione e in Consiglio Comunale. La procedura è finalmente giunta al momento della selezione dei membri, con l’estrazione di 32 candidati. La Consulta sarà poi completata con 18 rappresentanti provenienti dai 9 istituti superiori cittadini (2 per istituto), a cui si aggiungono il rappresentante degli studenti dell'Università di Pisa nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e il Presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa, per un totale di 52 componenti. Alla Consulta parteciperanno inoltre due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, che faranno da collettori con il Consiglio Comunale”.

“Sono molto soddisfatta – aggiunge l’assessore – perché l’amministrazione comunale è riuscita a seguire un percorso spedito, che ci consentirà di rendere operativo questo organismo già a partire dal prossimo inverno. Invito coloro che non sono stati sorteggiati a partecipare comunque alle riunioni e all’attività della Consulta, al momento di eventuali rinunce, infatti, saranno loro a subentrare ai membri rinunciatari. L’obiettivo della nostra amministrazione è quello di creare insieme ai ragazzi un gruppo di lavoro allargato, orientato alla collaborazione, all’inclusione e al confronto, che coinvolga quanto più possibile i giovani della nostra città, già a partire dallo “Youth Summer Camp” che si svolgerà a Pisa dal 19 al 22 settembre con il Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio Nazionale Giovani (CNG) e l’Agenzia nazionale per la gioventù. Il passo successivo sarà poi la stesura del progetto per il “Premio città italiana dei giovani 20-25”.

I primi 32 componenti. Questi i nomi dei primi 32 componenti (16 uomini e 16 donne) della Consulta dei Giovani 2023/2028, estratti a sorte tra le 57 domande, tutte regolari, pervenute in risposta all’avviso pubblico comunale: Banti Gregorio, Birindelli Giulio, Bonadio Marta, Cataldi Giulia, Chimenti Irene, Ciaramella Leonardo Maria, Cini Daniele, Cottone Andrea, De Lucia Giulia, De Vita Antonio, D’Esposito Dafne, Di Sabatino Teo, Donati Maria Flor, Fierro L. Xavier, Foderaro Layla, Forgione Chiara, Franconi Virginia, Greco Giovanni, Lacarbonara Alessandra, Maggini Lisa, Paderi Nicola, Palermo Nina, Paolini Luca, Papini Andrea, Parenti Riccardo, Putrino Giordano, Sacco Federica, Sarli Maria Valentina, Sereni Alessio, Stroobant Zoe, Vallini Anna, Volpe Federico.

La Consulta dei Giovani. La Consulta è un organismo permanente che svolge un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo, riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo del Comune. E’ composta in tutto da 52 giovani, di cui 32 di età anagrafica compresa tra 16 e 30 anni non compiuti, individuati tramite avviso pubblico e 18 rappresentanti provenienti dai 9 istituti scolastici secondari di secondo grado pubblici e privati aventi sede nel Comune di Pisa (nel numero di 2 per istituto), a cui si aggiungono il rappresentante degli studenti dell'Università di Pisa nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e il Presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa.

La Consulta ha come ambiti di intervento: scuola, università, orientamento e formazione; lavoro e attività produttive; cultura, sport, tempo libero, turismo ed eventi; tutela dell'ambiente e delle future generazioni, innovazione e cittadinanza digitale; urbanistica, trasporti e sviluppo sostenibile nell’ottica della transizione verde; volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile; diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva; oltre a ogni altro ambito che presenti evidenti connessioni con la condizione e la promozione delle giovani generazioni.

Gli obiettivi della Consulta sono: promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani; intervenire attivamente presso le strutture dedite all’istruzione anche universitaria e alla formazione professionale; raccogliere ed elaborare informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo; formulare proposte al Consiglio comunale.

Fonte: Ufficio Stampa