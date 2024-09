Incidente stradale nella mattinata a Livorno.

Una ragazza di 17 anni, in stato di ebbrezza, si è scontrata con il suo scooter contro un'auto parcheggiata.

La giovane, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Al momento del trasporto aveva presentato traumi agli arti superiori e stato confusionale per trauma cranico.

Durante l'impatto il casco le si era sfilato dalla testa.