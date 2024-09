Dopo una lite titolare di un bar colpito con un pugno a Firenze

Titolare di un bar aggredito questa mattina in via Maso Finiguerra, nel centro di Firenze. È successo intorno alle 7 e l'uomo, cinese di 42 anni, è stato portato in ospedale. Secondo quanto ricostruito il gestore del locale ieri sera avrebbe avuto una discussione con un cliente, che poi si è allontanato. Quest'ultimo stamani avrebbe poi sorpreso il titolare all'apertura, colpendolo con un pugno e scappando via. Sul posto è intervenuta un'ambulanza mentre sono in corso gli accertamenti sulla vicenda.