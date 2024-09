Un uomo di 33 anni, noto alle forze dell'ordine perché sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri in giro per il centro per Pontedera. Per questo è stato arrestato in flagranza, per il reato di evasione.

Ad eseguire l'arresto sono stati i militari della Compagnia di Pontedera. Il 33enne è stato di nuovo sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'applicazione del braccialetto elettronico.