Giovanissimo aggredito sabato notte a Viareggio. Il ragazzo è stato assalito da tre giovani, mentre si trovava alla Terrazza della Repubblica, probabilmente nel tentativo di una rapina. Ora è ricoverato in ospedale per accertamenti medici e cure per le ferite riportate. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni testimoni: sull'episodio proseguono le indagini della polizia, sulle tracce deglu aggressori.