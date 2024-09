Piano operativo comunale, incontro a Empoli aperto alla cittadinanza

Ha preso il via il percorso di conoscenza ed approfondimento promosso dall’amministrazione comunale per la presentazione del Piano Operativo Comunale. Organizzato in due incontri, il primo, dedicato ai tecnici operanti nella zona dell'Empolese si è tenuto il 3 settembre, il secondo che era in programma lunedì 16 settembre, aperto alla cittadinanza, è stato spostato a domani sera (17/09), alle 21, sempre al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15.

Il POC è stato adottato a dicembre 2023 e pubblicato sul Burt il 29 maggio 2024. Per la presentazione delle osservazioni c’è tempo fino 30 settembre 2024.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - Ricordiamo che le osservazioni dovranno essere inoltrate:

– per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it;

– in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Empoli, via Giuseppe del Papa n. 41 – 50053 Empoli (FI) con la seguente causale “Osservazione al Piano Operativo Comunale”;

– o mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – ufficio Protocollo del comune di Empoli, via Giuseppe del Papa n. 41, piano terra, specificando che trattasi di “Osservazione al Piano Operativo Comunale”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa