Rissa in centro a Empoli, Poggianti e Chiavacci (Cdx): "Residenti scioccati. Città attende risposte"

"Un'altra serata di violenza ha sconvolto il centro di Empoli. In via del Giglio, sotto gli occhi attoniti dei residenti, si è verificata l'ennesima rissa che ha visto protagonisti un gruppo di individui che si sono affrontati con inaudita brutalità. Urla, pugni, e bottigliate hanno dominato la scena, mentre molti abitanti della zona hanno assistito impotenti all’evento, preoccupati per l’escalation di violenza che sembra non avere fine". Così in una nota il gruppo Centrodestra per Empoli che riferisce di diversi cittadini che, subito dopo l'accaduto, hanno contattato i consiglieri Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci. "Siamo davvero esasperati", afferma un residente della zona. "Non è la prima volta che assistiamo a risse di questo tipo. La situazione sta degenerando, e temiamo per la nostra sicurezza".

Andrea Poggianti, interpellato sull'accaduto, ha espresso una condanna ferma della violenza: "Questi episodi sono inaccettabili. Non possiamo tollerare che Empoli diventi teatro di continue risse in pieno centro. Le istituzioni devono intervenire con maggiore severità per fermare questa deriva".

Anche Gabriele Chiavacci ha sottolineato l'urgenza di agire: "Siamo stati contattati da numerosi cittadini stanchi e preoccupati. Non possiamo ignorare queste denunce. La sicurezza pubblica è un diritto fondamentale e va garantita con misure concrete, non con parole vuote".

Non sono mancati i riferimenti all’ex amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico, accusata di aver preso sottogamba la questione sicurezza. "Per anni il PD ha parlato di 'percezione' dei cittadini", ha dichiarato Poggianti. "Ma la realtà è che c’erano, e ci sono tuttora, veri e propri problemi di sicurezza che non possono essere minimizzati o ignorati".

Le parole di Chiavacci rincarano la dose: "L’amministrazione precedente ha fallito nel garantire un’adeguata sicurezza, e ora ne paghiamo le conseguenze. Il fenomeno della microcriminalità non è mai stato affrontato con la serietà necessaria, e la situazione è precipitata. È necessario fare più concorsi corposi per la Polizia Municipale per rimpinguare l'organico, e far presidiare le piazze bollenti della nostra città".

L'episodio di via del Giglio, si conclude la nota, "è solo l'ultimo di una serie di eventi che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini di Empoli. Non si tratta più di semplici episodi isolati, ma di una tendenza allarmante che richiede un’azione rapida e decisa da parte delle autorità locali. I residenti chiedono maggiori controlli, mentre i politici dell'opposizione si uniscono nel condannare la gestione della sicurezza pubblica da parte dell’amministrazione attuale e passata. La città, intanto, attende risposte e, soprattutto, soluzioni".