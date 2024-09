Toscana Aeroporti: record di passeggeri nei primi sei mesi del 2024, volano anche i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti Spa, che gestisce gli aeroporti di A. Vespucci di Firenze Peretola e G. Galilei di Pisa San Giusto, ha oggi esaminato e approvato la relazione finanziara semestrale al 30 giugno 2024, confermando i risultati preliminari consolidati pubblicati il 30 luglio 2024.

Il Sistema Aeroportuale Toscano supera per la prima volta la soglia dei 4 milioni di passeggeri registrati nel primo semestre dell’anno. Sono infatti 4,1 milioni i passeggeri complessivamente transitati, con un incremento del +14,2% rispetto all’analogo periodo del 2023. In deciso aumento sia i movimenti dei voli totali (+9,1%) che il load factor dei voli di linea (+1,1 punti percentuali), quest’ultimo pari all’84,5% al 30 giugno 2024. Il traffico cargo, con 6.359 tonnellate di merce e posta trasportate, registra una flessione del 5,6% rispetto al medesimo periodo del 2023.

Al 30 giugno 2024 lo scalo aeroportuale pisano ha raggiunto il suo massimo storico con 2.479.296 passeggeri transitati, con una crescita del +9,5% rispetto al 2023. La componente internazionale del traffico passeggeri commerciale è in crescita del 15,8% rispetto al 2023, a fronte di una flessione del 6,3% di quella nazionale, in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 75,7% del traffico totale. Positivi sia l’andamento dei movimenti dei voli totali (+7,5%) che il load factor dei voli di linea, che ha raggiunto l’86,7% (+0,9 p.p.) rispetto all’85,8% del 2023. L’Italia rappresenta il primo mercato dell’aeroporto di Pisa (24,3% del traffico totale), seguita dal Regno Unito (17,4%) e dalla Spagna (9,7%). Il traffico cargo del primo semestre del 2024, con 6.325 tonnellate di merce e posta trasportate, registra una flessione del 4,9% rispetto all’analogo periodo del 2023.

Traffico passeggeri record anche per lo scalo aeroportuale di Firenze che, segnando il massimo storico in ogni singolo mese del semestre, ha raggiunto 1.655.054 passeggeri complessivamente nel primo semestre del 2024, con un incremento del +21,9% rispetto al 2023. In aumento nel semestre sia il traffico commerciale passeggeri nazionali (+49,2%) che il traffico passeggeri internazionale (+18,3%), in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta l’85,5% del traffico totale. La crescita del periodo è sostenuta dal positivo andamento registrato dai movimenti dei voli totali (+10,7%) e dal fattore di riempimento dei voli di linea, pari all’81,4% (+1,6 p.p.) rispetto al 79,8% del 2023. La Francia si conferma il principale mercato servito con voli di linea diretti per i passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze (20,7% del traffico totale), seguita dalla Spagna (15,2%) e dall’Italia (14,5%).

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre dell'anno, con il raggiungimento di nuovi record nel traffico passeggeri e un significativo miglioramento degli indicatori economico-finanziari e della marginalità di Toscana Aeroporti. Nonostante il contesto macroeconomico presenti ancora elementi di incertezza, rimaniamo concentrati sulla nostra visione strategica a lungo termine. L'avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal dell'aeroporto di Pisa e la prosecuzione del programma di investimenti infrastrutturali, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, testimoniano il nostro impegno nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze e del Gruppo Toscana Aeroporti nel suo complesso”.

Questi i dati approvati, in sintesi:

- Traffico passeggeri: per la prima volta il Sistema Aeroportuale Toscano supera la soglia dei 4 milioni di passeggeri già nel primo semestre dell’anno con una crescita +14,2% sul 2023, superiore anche a quella del sistema aeroportuale italiano (+12,3%).

- Ricavi operativi: € 49,3 milioni (+17,4% YoY), sostenuti da una crescita sia dei ricavi Aviation (+13,9%) che Non Aviation (+19,3%).

- EBITDA: massimo storico a € 17,1 milioni (+33,7% YoY), con un margine EBITDA del 31,9% (+6,6 p.p.).

- Utile Netto: € 5,6 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai € 1,6 milioni del primo semestre 2023.

- Indebitamento finanziario netto: pari a € 73,2 milioni in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2023 (€ 79,6 milioni) e al 30 giugno 2023 (€ 88,4 milioni).

Queste le prospettive future: "Nei primi otto mesi del 2024 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 6,1 milioni di passeggeri, in crescita del +11,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 (+9,9% rispetto ai livelli pre-pandemia 2019). Per il 2024 si prevede un livello di traffico decisamente superiore ai livelli pre-Covid del 2019, con una conseguente piena ripresa dell’operatività e dei margini aziendali. Questa ripresa è tuttavia accompagnata dalle tensioni internazionali, conseguenza dei conflitti Russo-Ucraino e Israeliano-Palestinese tuttora in corso, che potrebbero incidere sulla mobilità dei passeggeri. Nel 2024 la Società sarà concentrata nella prosecuzione e finalizzazione di tutte le attività connesse all’iter approvativo del Master Plan di Firenze e propedeutiche all'implementazione, nonché alla realizzazione del nuovo Terminal arrivi di Pisa".

Fonte: Ufficio Stampa