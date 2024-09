Alle radici di Carmignano, weekend a Comeana in compagnia degli Etruschi

Una festa tutta nel nome degli Etruschi, a Comeana, ai piedi del tumulo di Montefortini (accesso da via Etrusca e via Garibaldi): la Festa Etrusca, nata nel 2017, sarà protagonista nel fine settimana. Due giorni, sabato 21 settembre e domenica 22 settembre, per rinnovare il legame con le antiche radici di Carmignano, in particolare della frazione di Comeana che, nel VII sec. a.C. raggiunse un notevole sviluppo economico e culturale testimoniato dai suoi ritrovamenti archeologici: l’evento, promosso dal Comune (assessorato alla Cultura) è, infatti, rientrato a pieno titolo nel bando della Giornata degli Etruschi promossa dalla Regione Toscana.

La manifestazione si svolgerà nel suggestivo uliveto, all’ombra del grande tumulo etrusco di Montefortini, con un programma di iniziative gratuite e una particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi. I due giorni della festa si snoderanno tra il villaggio etrusco, con rappresentazioni della loro vita quotidiana, laboratori tematici per bambini e ragazzi, visite guidate al tumulo principesco che la Direzione regionale musei della Toscana apre straordinariamente per l’occasione. E, nella festa etrusca, non poteva mancare la presenza del Museo archeologico comunale di Artimino, che insieme al proprio materiale promozionale propone una camminata guidata sulle orme degli Etruschi e, eccezionalmente, anche dei Medici, nonchè una visita guidata curata dalla direttrice Maria Chiara Bettini alla nuova collezione restaurata di avori.

La camminata guidata, “Un passo dopo l’altro, sulle orme degli Etruschi e dei Medici a Carmignano”, nella mattinata di sabato 21 settembre farà da introduzione alla festa: un percorso ad anello, di quasi sette chilometri, dalla villa medicea La Ferdinanda alla necropoli di Prato Rosello, al Barco reale di Poggio alla Malva, Poggilarca, alla pieve di San Leonardo. Il ritrovo, con partenza alle 9.15, è fissato alle ore 9 ad Artimino, sotto la torre dell'orologio con l’accompagnatore escursionistico Luca Bocci, il giornalista e autore di guide Andrea Cuminatto, un archeologo dello staff operativo del Museo archeologico di Artimino (raccomandati acqua, abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da ginnastica con suola non liscia; no passeggini). La partecipazione è gratuita, fino ad un massimo di 25 persone. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 20 settembre: 055 8718124, parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it (nella mail indicare nome cognome, telefono, numero persone, Comune di provenienza).

La camminata anticipa la festa vera e propria che inizierà nel pomeriggio di sabato 21 settembre.

Il programma. Sabato 21 settembre, area tumulo di Montefortini: dalle ore 15.00, ogni 45 minuti, visite guidate di gruppo al sepolcro principesco a cura del Gruppo archeologico Carmignanese, che nel suo stand raccoglie anche le iscrizioni; il villaggio etrusco con scene di vita quotidiana della gens etrusca e rituali etruschi a cura dell’associazione Antichi Popoli; dalle ore 16 laboratori per tutte le età: "Scudi e coroncine" 3-5 anni a cura di Comeana in Festa, "Un giorno da ceramografo" 6-10 anni a cura di Artumes, "Disciplina etrusca, aruspici” e "Fegati di argilla" dai 10 anni a cura di Valter Fattorini, "I gioiellini di Prato Rosello" dai 10 anni a cura di Valter Fattorini, il tutto con la possibilità di truccare gratuitamente i bambini.

Domenica 22 settembre: ore 10.30 Museo archeologico di Artimino, visita guidata alla mostra "Avori principeschi", i nuovi restauri del corredo etrusco di Montefortini. Visita e ingresso gratuiti per un massimo di 25 persone. Prenotazioni entro le ore 13 di sabato 21 settembre, 055 8718124 parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it (nella mail indicare nome cognome, telefono, numero persone, Comune di provenienza).

Dalle ore 12.00 si replica con il villaggio etrusco, le sue scene di vita quotidiana e i rituali etruschi che tornano nel pomeriggio insieme alle visite guidate al tumulo principesco e ad altri laboratori: “Scudi e coroncine” 3-5 anni a cura dell’associazione Comeana in Festa, “Facciamo un gioco con Larth” 6-10 anni a cura di Artumes, “Il guerriero e Grifo di avorio” e “I gioiellini di Prato Rosello” dai 10 anni a cura di Valter Fattorini, il tutto ancora con truccabimbi gratuito.

A completare la festa del buon cibo e dell’ottimo vino, con menù ispirati negli stand gastronomici delle associazioni di volontariato: Amici di Ambra, Arci Comeana, Misericordia di Comeana, Avis Carmignano, Frammenti di Memoria.

Il programma potrebbe subire variazioni a causa del maltempo o per cause indipendenti dagli organizzatori.

Fonte: Ufficio Stampa