Giornalismo e sport in lutto, è scomparso Alessio Facchini

Giornalismo in lutto per la prematura scomparsa, all'età di 67 anni, del giornalista sportivo Alessio Facchini, fondatore e direttore per oltre trent'anni del settimanale Calciopiù.

"Il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, a nome dell’Amministrazione comunale, esprime cordoglio per la scomparsa di Alessio Facchini" è riportato in una nota dell'amministrazione. "Calenzanese, era figlio di Silvano Facchini, a cui è intitolato il campo da calcio sussidiario alla Fogliaia. "Una vita legata allo sport, in particolare a quello dilettantistico e regionale – commenta il sindaco Carovani – che ha raccontato e seguito per decenni con grande passione e professionalità. Alla famiglia le più sentite condoglianze".

Cordoglio espresso anche dall'Ordine dei giornalisti della Toscana, dal presidente Giampaolo Marchini insieme a tutto il Consiglio. "Sono particolarmente colpito dalla prematura scomparsa di Alessio, che per quarant’anni ha seguito i campionati dilettanti e giovanili con passione. È stato uno dei colleghi più apprezzati del giornalismo sportivo nella nostra regione: nella sua redazione tanti giovani hanno mosso i primi passi nella nostra professione, per poi diventare cronisti affermati – commenta Giampaolo Marchini – Non dimenticheremo il suo impegno nella valorizzazione del giornalismo in particolare e nel calcio in generale".

Tantissime le manifestazioni di cordoglio sul web per ricordare la figura di Facchini e il suo impegno nel giornalismo sportivo. L’Ordine dei Giornalisti della Toscana, ricordandolo per competenza e professionalità, esprime cordoglio e vicinanza a tutta la sua famiglia.