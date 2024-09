Al via il ciclo completo di pulizia straordinaria di tutte le caditoie a Montemurlo

Come preannunciato nei giorni scorsi dal sindaco Simone Calamai, a seguito dell'incontro con i vertici di Publiacqua, lunedì 23 settembre partirà il piano di manutenzioni straordinario che porterà ad una nuova e completa pulizia di tutte le caditoie sul territorio.

"Un ciclo di pulizia completo al 100 per cento delle caditoie che riguarderà tutto il territorio per migliorare la risposta del sistema fognario in caso di forti piogge. Il lavoro sul drenaggio ci deve dare risposte e soluzioni definitive per il problema degli allagamenti. Il Comune non si è mai fermato e sta continuando a chiedere con forza risposte dai vari enti competenti sul tema idraulico e dell'acqua", sottolinea il sindaco Calamai. In vista dell'avvio del ciclo di pulizia delle caditoie, in questi giorni sono in corso in varie zone del territorio, come a Oste, le video ispezioni e i rilievi, effettuati dai tecnici di Publiacqua, che hanno lo scopo di rispondere alle due esigenze prioritarie poste alla società dal Comune di Montemurlo per cercare una risposta e una soluzione ai problemi idraulici del territorio. La richiesta a breve periodo è quella di nuova pulizia di tutte le caditoie, che inizierà il prossimo lunedì, per cercare di migliorare la risposta del sistema fognario ed evitare nuovi allagamenti. Sul lungo periodo, i rilievi e le video ispezioni, portate avanti in questi giorni, saranno utili per uno studio completo e aggiornato sul sistema idraulico del territorio, richiesto dal Comune, autorizzato dall'Autorità Idrica Toscana e già affidato. Le verifiche serviranno nell'immediato per condurre interventi migliorativi nei punti più critici della fognatura. Dunque, da lunedì si parte con la pulizia straordinaria delle caditoie e saranno due le squadre impiegate nei lavori di pulizia. Per facilitare e rendere più efficace il lavoro di pulizia da parte delle squadre specializzate, nelle zone interessate scatterà, di giorno in giorno, il divieto di sosta per le auto. Proprio stamattina il Comune insieme ai tecnici di Publiacqua ha stabilito un primo elenco di strade che saranno coinvolte negli interventi di pulizia.

"Siamo certi che avremo la piena collaborazione di tutti i cittadini ai quali, in corrispondenza degli interventi di pulizia straordinaria delle caditoie, chiediamo di spostare le auto o i veicoli parcheggiati a bordo strada - spiega l'assessore alla difesa del suolo, Alberto Vignoli - È indispensabile che i lavori siano svolti velocemente e con la massima efficacia. La pulizia riguarderà tutte e tre le frazioni: Oste, Bagnolo e Montemurlo".

LE VIE COINVOLTE NEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CADITOIE - Lunedì 23 settembre i lavori di pulizia partiranno da via Palarciano, via Due Giugno, via Pomeria, Via Quarto dei Mille, via Adda, via Gramsci, via Po, via Oste. Martedì 24 settembre le squadre si spostano in via Toti, via Puccini, via Rossini, via Marsala. Mercoledì 25 settembre le strade interessate dagli interventi di pulizia saranno via Carducci, via Pascoli, via del Parco, via Giunti, via I° Maggio, via XX Settembre, via XXV Aprile. Giovedì 26 settembre i lavori continuano su via Casini, via Montegrappa, via Fornacelle, via Fratelli Cervi, via Morecci, via Strozzi, via Terni. Venerdì 27 settembre le strade interessate sono via Giotto, via Tiziano, via Montalese (tratto tra via Labriola e via Galceti), via Della Robbia, via Bisenzio, via Siena, via Reno. Sabato 28 settembre le caditoie saranno pulite in via straordinaria in via Labriola, via Milano, via Napoli, lunedì 30 settembre in via Berlinguer, via Cino da Pistoia, via Michelangelo, via Tintoretto, via Pisano, via Caravaggio, via Donatello, via L. B. Alberti, via Raffaello, via Riva e infine martedì 1 ottobre via G. Di Vittorio, via Lunga, via Cellini, via dell'Industria, via Aniene, via Roma e via Lavagnini.

SACCHI DI SABBIA – La protezione civile comunale anche in questi giorni di allerta meteo ha proseguito con la distribuzione dei sacchi di sabbia a protezione delle abitazioni. Solo durante la serata dell'8 settembre le squadre del sistema di protezione civile comunale hanno portato nelle zone più critiche oltre 600 sacchi di sabbia, mentre è in corso l'acquisto di una nuova fornitura. Solo durante l'emergenza del 2 novembre 2023 il Comune di Montemurlo ha distribuito a privati cittadini e aziende oltre 14 mila sacchi di sabbia.

