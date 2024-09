Consiglio comunale a Borgo San Lorenzo sulla Faentina

Un Consiglio Comunale aperto completamente dedicato alla Faentina. Al quale ha confermato la propria partecipazione l’Assessore Regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli. E’ quello convocato per martedì 24 settembre alle 17.30 nel quale l’unico tema all’Ordine del Giorno sarà “Linea ferroviaria Faentina: aggiornamenti a seguito dei recenti lavori sulla rete, prospettive future”.

Un Consiglio importante, al quale sono stati invitati anche i Sindaci ed i Consiglieri degli altri Comuni ed il Comitato Pendolari, richiesto da diverso tempo vista la chiusura di agosto, i problemi di sovraffollamento, di qualità dei mezzi e dei ritardi che spesso si verificano. Poter aver risposte direttamente da Regione, sarà particolarmente importante alla luce dell’importanza di tale tratta per l’intero territorio.

“Un Consiglio Comunale importante, importante richiesto con un Odg votato all'unanimità, spiega il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, al quale sono invitati i Sindaci e i Consiglieri degli altri Comuni e il Comitato dei Pendolari, per parlare dei lavori effettuati ad agosto, dei problemi che troppo spesso impediscono il pieno funzionamento della linea, le prospettive per il futuro dei collegamenti con Firenze in riferimento ad orario ed ai mezzi. La Faentina è troppo importante per il Mugello e l'Alto Mugello, per il suo sviluppo e per la qualità della vita di chi ha scelto di vivere in questo territorio”.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa