Lavori Livorno, finito il primo tratto dei portici di via Grande

Finito il primo tratto dei portici di via Grande, quello tra la farmacia comunale numero 8 e la libreria Giunti. Questa mattina il sindaco Luca Salvetti ha fatto la prima camminata sulla nuova pavimentazione accompagnato dagli assessori Federico Mirabelli e Rocco Garufo, dal dirigente del Comune Roberto Pandolfi, da Stefano Frangerini, dal gruppo di progettazione e dalla stampa cittadina.

Un tratto di quasi centro metri che anticipa l'aspetto che avrà via Grande a lavori conclusi.

Il sindaco, visibilmente soddisfatto, dopo avere ringraziato i presenti, gli uffici comunali, i progettisti e le ditte realizzatrici del lavoro ha detto: “Tre cose sono da dire: la prima riguarda l'intervento che è stato articolato in maniera molto intelligente. Questo primo tratto ha richiesto due mesi e mezzo di lavori perchè è stato propedeutico ed ha avuto bisogno di più tempo, il secondo tratto invece è stato terminato in venti giorni. Questo a testimonianza del fatto che il crono programma sarà gestito secondo i tempi previsti.

Il secondo aspetto fondamentale riguarda il rapporto con il mondo del commercio e con le attività che sono sulla piazza. Farmacia e supermercato da questa operazione non hanno subito contraccolpi, quindi la gestione è stata ottimale e così dovrà essere con tutti gli altri esercizi commerciali. La ditta sta affrontando i lavori con il giusto spirito, con delicatezza ed equilibrio.

Il terzo elemento è personale. Sono stato chiamato a lavorare per la città e ciò che ho detto farò. I tempi non devono diventare il nostro incubo. Bisogna avere tutti la consapevolezza che questo intervento ha necessità di tutto il tempo necessario per la sua buona riuscita”.

I lavori di riqualificazione di via Grande, sono stati preceduti dalla riqualificazione di piazza Colonnella ed eseguiti dall'impresa Edinfra, che ha aperto il cantiere il 18 marzo scorso terminando l'intervento il 21 giugno.

Successivamente in data 24 giugno l'Impresa Frangerini ha cominciato i lavori di demolizione della pavimentazione esistente davanti alla Farmacia Comunale numero 8 (Grande), posta all'angolo tra via Cogorano e via Fiume.

I lavori sono stati soggetti a continui spostamenti delle recinzioni per consentire l'accesso ai vari esercizi commerciali e condomini presenti sul percorso, in modo da permettere sia il passaggio pedonale, sia la continuità dei lavori.

L'impresa sta proseguendo con i lavori sotto i portici lungo la via Grande fino ad arrivare all'altezza di via Vittorio Veneto. Si prevede a fine ottobre il completamento di questo blocco.

Anche l'assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli è intervenuto aggiungendo. “Questo è un progetto di qualità che richiede un lavoro di precisione con tempi adeguati. Il cantiere è seguito tutti i giorni, i primi a controllare sono i residenti e i commercianti con cui abbiamo contatti molto frequenti e un funzionario del Comune si rapporta quotidianamente con la ditta esecutrice. Il rifacimento di via Grande fa la storia urbanistica della città. Mi preme ringraziare Silvia Viviani, assessora all'Urbanistica che ha lavorato insieme a tutta la Giunta in maniera precisa e puntuale sul progetto di via Grande”.

Stefano Frangerini, a nome dell'associazione temporanea di impresa costituita da Frangerini Impresa, Edinfra e Lumar ha puntualizzato come le imprese si siano impegnate nel fare questa grande opera seguendo attentamente gli indirizzi progettuali. “Tutto questo per lasciare un segno tangibile – ha dichiarato Frangerini – una bella cosa che la cittadinanza sicuramente apprezzerà”.

Presenti anche l'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, il dirigente del Comune di Livorno Roberto Pandolfi, il gruppo di progettazione, tra cui i due architetti livornesi Valentina Pieri e Luca Barontini dello Studio Eutropia e il geometra del Comune Marco Battini.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa