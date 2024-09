Liste d’attesa RSA in Mugello, Cisl chiede incontro urgente ai vertici SDS

Un incontro urgente sul mancato scorrimento delle liste di attesa per le quote sanitarie delle RSA in Mugello, “per approfondire il problema e valutare ogni possibile soluzione al miglioramento della complicata situazione”.

A chiederlo alla Società della salute del Mugello, al presidente Romagnoli e al direttore Brintazzoli, sono il segretario generale della Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi, quello della federazione pensionati Cisl Firenze-Prato Emilio Sbarzagli e il coordinatore Terzo settore della Cisl Funzione Pubblica Firenze-Prato Andrea Nerini.

“A causa delle crescenti problematiche – scrivono Franchi, Sbarzagli e Nerini - evidenziate dai mezzi di stampa e dalle famiglie del Mugello inerenti i meccanismi di mancato scorrimento delle liste di attesa per le quote sanitarie delle RSA nella zona del Mugello, e la conseguente stagnazione delle liste di attesa per l’accesso dei ricoveri nelle RSA del comprensorio, la Ust Cisl Firenze-Prato, la Fp-Cisl Firenze-Prato e la Fnp-Cisl Firenze-Prato, sono estremamente preoccupate per il prolungarsi di tale fenomeno, che potrebbe portare gravi ripercussioni sulla tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle RSA del Mugello, oltre che gravare economicamente sulle famiglie e creare enormi disagi di assistenza agli anziani che non possono accedere alle RSA.”

Fonte: CISL - Ufficio Stampa