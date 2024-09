Puliamo il mondo, in 360 in scena a Empoli

‘Puliamo il mondo’ al via. Scendono in campo i 360 piccoli studenti delle scuole primarie del territorio per ripulire alcune aree verdi pubbliche nelle vicinanze delle loro scuole. Un appuntamento ormai atteso e molto partecipato. Un progetto decennale che prevede il supporto delle associazioni di volontariato sociale e ambientali presenti sul territorio, oltre ad Alia Multiutility.

Ed è con questo spirito che la mattinata è cominciata con l’accoglienza da parte dell’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via del Papa, delle volontarie e dei volontari delle associazioni sociali e ambientali che hanno accompagnato i piccoli studenti, subito dopo aver ricevuto tutte le indicazioni organizzative per raggiungere i vari plessi scolastici.

Come sempre, kit alla mano: guanti, pinze, sacchi, pettorine, cappellini e l’immancabile sorriso di fare la cosa giusta.

LE SCUOLE ADERENTI – Hanno aderito le classi V e IV delle ‘primarie’ Carducci, Leonardo da Vinci, la nuova ‘Jacopo Carrucci’ e la Cristoforo Colombo per il Comprensivo Empoli Est. Mentre per Empoli Ovest hanno partecipato la Dante Alighieri, la Pascoli, la Lorenzoni, la Rovini e la Galileo Galilei.

LA DICHIARAZIONE - "Il messaggio che vorrei passasse da questa importante esperienza - ha sottolineato l’assessora - fosse che per rendere il mondo migliore, e più pulito, ognuno di noi, ogni giorno, si impegnasse con un piccolo gesto nel rispetto dell’ambiente, a raccogliere il pezzetto di carta, la bottiglia che vede nel parco, gettandola nell’apposito cestino. Tanti piccoli gesti che fanno grande un'azione".

LE ALTRE INIZIATIVE - Venerdì 27 settembre, nel pomeriggio i dipendenti della Sto Italia Srl del Terrafino, azienda dedita a soluzioni di edilizia sostenibile, si dedicheranno alla ripulitura di un'area specifica della zona industriale. Novità di questa edizione.

Infine l'evento ufficiale, sabato 28 settembre. Per 'Puliamo il Mondo in Toscana', nell’ambito del protocollo d’intesa triennale stipulato tra Legambiente Toscana e ANBI, verranno coinvolti cittadini e tutti i consorzi di bonifica per la pulizia che si concentrerà lungo le sponde dell’Arno.

COS'E' PULIAMO IL MONDO - Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale dal 1993 ad oggi. In Italia, il ruolo di comitato organizzatore a livello nazionale è svolto da Legambiente che sui vari territori collabora con un insieme di associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine, per la raccolta di rifiuti abbandonati.