Scomparsa Luana Facchini, ex allieva di don Milani

È scomparsa la scorsa notte Luana Facchini, allieva di don Milani a San Donato e una delle fondatrici dell’associazione Gruppo don Lorenzo Milani di Calenzano. “Una triste notizia – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – che colpisce la nostra comunità. Perdiamo una voce importante, una testimone diretta e autorevole, appassionata, dell’insegnamento del priore. Ha cercato di tradurre nella vita quotidiana il messaggio di don Milani, fondando l’associazione rivolta al sostegno educativo dei bambini della nostra comunità”.

Facchini, nata a Calenzano 89 anni fa, è stata una degli allievi di don Milani alla parrocchia di San Donato, dove nacque la prima esperienza di Scuola popolare. Supportò don Milani, insieme al marito Mario Rosi, nella stesura di “Esperienze pastorali” e rimase in contatto con il priore anche nella sua attività a Barbiana. Fondatrice, insieme ad altri ex allievi come Rosi, Maresco Ballini e Luigi Cerbai, del Gruppo don Milani a Calenzano, ne ha fatto parte attivamente finora, partecipando a molte iniziative, in particolare con la sua testimonianza diretta.

Fonte: Ufficio Stampa