Cade dalle spallette dell'Arno a Pisa

Una persona è stata portata in ospedale a Cisanello dopo esser caduta da una spalletta sull'Arno. È successo a Pisa poco prima delle 22 di sabato 21 settembre. Si tratta di un uomo di origini straniere.

Era in Lungarno Pacinotti quando, per motivi da chiarire, è caduto ed è finito su una superficie in cemento. Sul posto i vigili del fioco di Pisa che lo hanno recuperato e consegnato al personale sanitario prima del trasferimento a Cisanello. Sul posto le forze dell'ordine.