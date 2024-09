Magazzino in fiamme alla periferia di Castellina Marittima

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in via Roma a Le Badie nel comune di Castellina Marittima per un incendio al magazzino all’interno di un cantiere edile. All'arrivo sul posto la squadra di pompieri ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato una rimessa adibita ad attrezzatura edilizia. Oltre a impedire che l'incendio si propagasse al resto della struttura i luoghi sono stati messi in sicurezza. Le cause sono in fase di accertamento. Presenti sul posto i Carabinieri di Montescudaio.