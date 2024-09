Tramvia, una notte di lavori: interruzioni sulla T1

Per consentire i lavori di collegamento tra la linea esistente e la futura VACS della tramvia, la notte di lunedì 23 settembre, la linea T1 sarà interrotta tra le fermate Villa Costanza-Fortezza e Strozzi-Careggi fino a fine turno.

Ecco come funzionerà il servizio della T1:

lunedì 23: a partire dalle 21:30 fino alla fine del turno (00.30), la linea T1 farà servizio limitato da Villa Costanza fino a Fortezza e da Strozzi a Careggi.

Non sarà servito il tratto Fortezza-Strozzi.

Sarà attivo un servizio sostitutivo con i bus di Autolinee Toscane tra Fortezza e Strozzi. Si ricorda che le fermate dei bus sostitutivi sono indicate nelle apposite mappe presenti in ciascuna fermata della tramvia e che si trovano nelle immediate vicinanze delle banchine.

In caso di meteo eccessivamente avverso, le attività saranno posticipate alla notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre, con il completamento per la mattinata del 26 settembre.

Fonte: Gest - Ufficio stampa