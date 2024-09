I campioni nazionali dello Speed Down CSI

Le adrenaliniche curve del circuito di Villa Basilica (LU), sui 1.800 metri in discesa del percorso molto tecnico e veloce, hanno eletto domenica 22 settembre i nuovi campioni dello Speed Down CSI. La terza ed ultima tappa del Campionato Nazionale CSI, dopo quelle cronometrate a Pian degli Ontani e a Viù, ha laureato i migliori piloti sui kart, carenati, carrioli, skeleton. Mezzi e macchine, senza motore ma spinti con audacia e maestria dai piloti al traguardo con la propulsione della sola forza gravitazionale.

Nella categoria C4 - i mezzi carenati dotati di ammortizzatori - il successo finale è andato al bolognese Giancarlo Fugazza, atleta SDI, mentre nella Drift Trike esulta il toscano della RedStep Massimo Balloni. Nelle coppie della C7 - gli storici e spettacolari carioli in legno - a gioire all’arrivo è stata la famiglia patavina Cognolatto, del Gruppo Romagnolo Carioli.

Tra i giovani delle categorie Junior, sempre al top, come in ogni circuito, la riminese Maya Menini del Club Le Rosse, mentre nella Drift Trike Junior a spuntarla è stato, grazie all’ultimo crono, il versiliese Elia Bertagna, pilota del Camaiore Buba Team.

Nella Gravity Bike si è laureato campione Luca Lusini del Reparto Corse Lal, così come nella categoria C8 - kart con assale diviso - è arrivato il decimo titolo italiano nello Speed Down per il bresciano Spartaco Targhetti, adottato dall’emiliano Carrettolo Racing Team.

Nei C10, ossia gli skeleton, è Sergio Gori, il pilota pistoiese del Top Speed, a conquistare il titolo, accompagnato sul gradino più alto del podio nella categoria L8G dal suo compagno di squadra, l’umbro Matteo Chiappini. Il campione nazionale Folk è invece Gabriele Rosi, pilota della scuderia villese di casa, autore di un’ottima manche nella finale, su un tracciato a lui ben noto.

Festa grande a fine corsa nella gara degli N5K, dove a spuntarla è stato un altro atleta di casa, il lucchese Fabiano Dinelli, tuta della Team Carretti Villa Basilica. Una festa doppia per per la società villese, che, nell’anno del suo ventennale di nascita, ha saputo regalare a piloti e scuderie un’organizzazione impeccabile in tutto il weekend. A premiare i membri della Commissione Tecnica Nazionale Speed Down CSI, con in pole il referente camuno Claudio Ceccon. Ad applaudire poi tutti i piloti un intero paese appassionato di questa simpatica disciplina sportiva.

I campioni nazionali 2024 nello Speed Down CSI

Cat. C4

Giancarlo Fugazza - Speed Down Italia

Cat. C7

Cognolatto-Cognolatto - Gruppo Romagnolo Carioli

Cat. C8

Spartaco Targhetti - Carrettolo Racing Team

Cat. C9

Maya Menini - Club Le Rosse

Cat. C10

Sergio Gori - Top Speed Pistoia

Cat. N5K

Fabiano Dinelli - Team Carretti Villa Basilica

Cat. Folk

Gabriele Rosi - Team Carretti Villa Basilica

Cat. Gravity Bike

Luca Lusini - Team Reparto Corse L.A.L.

Cat. Drift Trike

Massimo Balloni - RedStep Asd

Cat. Drift Trike Junior

Elia Bertagna - Buba Team

Cat. L8G

Matteo Chiappini - Top Speed Pistoia

Fonte: Ufficio Stampa