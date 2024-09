I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono interventi ieri sera alle ore 18.40 nel comune di Signa in Via Argine Strada, per un incendio di un casolare composto da due piani fuori terra abbandonato utilizzato da persone senza fissa dimora come ricovero. L'incendio si è sviluppato nel vano cucina situata al primo piano, andata completamente distrutta con il collasso della copertura. Non ci sono persone coinvolte.