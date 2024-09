Installazione di nuove tecnologie ad Empoli: modifiche alla circolazione dei treni

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e lunga percorrenza sulle linee Firenze-Pisa e Firenze-Siena per l’installazione di nuove tecnologie ad Empoli.

Linea Firenze - Pisa : la circolazione sarà sospesa tra Firenze e Pontedera dalle 23.00 di sabato 28 alle 12.00 di domenica 29 settembre

Linea Firenze - Siena : la circolazione tra Firenze e Ponte a Elsa sarà sospesa dalle 21.30 di sabato 28 fino alle 12.00 di domenica 29 settembre. I treni Empoli-Siena e viceversa saranno cancellati tra Empoli e Ponte a Elsa dalle 11.30 di sabato 28 alle 12.00 di domenica 29 settembre.

Per i treni del Regionale è prevista ove possibile una riprogrammazione del servizio con corse bus su entrambe le linee. I bus sulla linea Firenze-Pisa non prevedono le fermate a Le Piagge e Signa. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili sono inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di riprogrammare il proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Inoltre, sono stati programmati per domenica 29 settembre 3 nuovi collegamenti tra Firenze e Pisa/Livorno che transiteranno da Pistoia-Lucca:

87547 Pisa Centrale 8:00 - Firenze Santa Maria Novella 10:22

87536 Firenze Santa Maria Novella 10:38 - Pisa Centrale 13:00

87534 Firenze Santa Maria Novella 9:38 – Pisa Centrale 11:53 - Livorno Centrale 12:13

I treni della lunga percorrenza sono deviati via Pisa-Civitavecchia.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario e le fermate intermedie di treni e bus.

È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.





